TikTok teste également les abonnements payants

TikTok teste des abonnements payants à inclure dans la plateforme. Les détails sont encore peu nombreux : un porte-parole s’est limité à déclarer que l’entreprise « pense toujours à de nouvelles façons d’ajouter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok », mais n’a rien ajouté d’autre concernant les abonnements.

Selon certains représentants de la presse du secteur, le programme d’abonnement TikTok pourrait s’inspirer du Super Follow récemment inauguré par Twitter. Cela signifierait que tout le contenu du créateur de contenu auquel vous êtes abonné ne sera pas protégé par des paywalls. Cependant, ce sont des hypothèses. En attendant, Instagram teste également des abonnements auprès de certains influenceurs américains, majoritairement sportifs, comme le basketteur des Oregon Ducks, Sedona Prince. Contrairement à TikTok, dans ce cas, les détails sont bien connus : les frais d’abonnement mensuels varient de 0,99 $ à 99,99 $, selon le choix du créateur. En échange, les abonnés auront des badges exclusifs, des vies, des histoires et d’autres contenus. Pure OnlyFans s’inscrit dans cette piste d’expérimentations.

Parmi les programmes payants, le programme d’abonnement n’est pas le seul sur lequel travaille TikTok : en octobre dernier, le réseau social a commencé à tester les astuces. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux fans d’exprimer leur goût lors des diffusions en direct, avec des pourboires allant de 1 $ à 15 $. Ces initiatives font partie d’un plan de monétisation plus large mis en œuvre par TikTok. Après tout, la plateforme capte de plus en plus l’attention des entreprises : les grandes marques, comme Amazon, Louis Vuitton et McDonald’s, investissent de plus en plus dans les tiktokers, avec des chiffres allant de 100 mille à 250 mille dollars pour le parrainage d’un seul Publier. Ce n’est pas un hasard si le chiffre d’affaires total des 7 tiktokers les mieux payés de 2021 a augmenté de 200% par rapport à 2020. Parmi les autres entreprises qui se concentrent sur TikTok, il convient également de mentionner Netflix, qui a récemment inauguré Hype House, une émission de téléréalité avec 16 tiktokers comme participants.