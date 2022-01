Netflix perd un quart de sa valeur en raison du ralentissement de la croissance des abonnés

En bref: la valeur de l’action dans Netflix a chuté après que le géant de la vidéo en streaming a partagé son rapport sur les résultats du quatrième trimestre jeudi après-midi. Au moment d’écrire ces lignes, les actions sont en baisse de 24,87% et si elles tiennent jusqu’à la fermeture des marchés, Netflix pourrait connaître sa pire journée en près d’une décennie.

Netflix a terminé le trimestre avec 222 millions d’abonnés payants, ajoutant 8,3 millions de membres au cours des trois derniers mois de 2021. Le chiffre d’affaires du trimestre s’est élevé à 7,7 milliards de dollars, en hausse de 16,0% par rapport à la même période un an plus tôt.

Ce qui a le plus nui à Netflix, et pourquoi son action baisse dans les échanges du matin, c’est le ralentissement de la croissance.

Pour l’ensemble de l’année 2021, Netflix a ajouté 18 millions d’abonnés contre 37 millions en 2020. Pour le premier trimestre 2022, la société prévoit d’ajouter 2,5 millions d’abonnés supplémentaires – bien moins que les quatre millions qu’elle a accueillis au cours du trimestre de l’année précédente.

Netflix a déclaré que ses prévisions reflétaient une liste de contenus plus rétropondérée au premier trimestre 2022. Netflix a également reconnu que la concurrence s’était intensifiée au cours des 24 derniers mois, plusieurs sociétés de divertissement ayant depuis développé leurs propres offres de streaming.

Pas plus tard que la semaine dernière, Netflix a augmenté les prix à tous les niveaux aux États-Unis et dans d’autres régions et a déclaré qu’il utiliserait l’argent supplémentaire pour continuer à financer la production de contenu en streaming de haute qualité. Le niveau standard, qui vous permet de regarder sur deux écrans et inclut du contenu HD, commande désormais 15,49 $ par mois, soit une augmentation de 1,50 $ par rapport au prix précédent.

Netflix a clôturé à 508,25 $ jeudi et se négocie actuellement à 386,48 $.

Crédit image : Dima Solomin