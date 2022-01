Résumé PlayStation 2021: comment voir vos heures jouées sur PS4 et PS5, les trophées et plus

Comme c’est devenu une tradition chez les principaux fabricants de consoles et autres services de divertissement, Sony a publié le PlayStation 2021 Wrap-Up (PlayStation 2021 Wrap-Up), un rapport individuel et personnalisé que tout joueur PS4 ou PS5 qui possède un compte PS Le réseau peut désormais consulter totalement gratuitement. Trophées, heures jouées et autres statistiques intéressantes, à notre service.

Comment voir votre résumé PlayStation 2021 étape par étape

D’ici le 20 février 2022, tous les joueurs PS4 et PS5 pourront consulter et partager leur résumé PlayStation 2021, qui apporte avec lui des données telles que le nombre de jeux vidéo auxquels nous avons joué, les genres préférés, les trophées obtenus dans chaque catégorie, ainsi que le temps de jeu dédié aux titres qui nous ont gardés collés à l’écran pendant le plus d’heures.

Vous pouvez consulter votre résumé PlayStation 2021 via ce lien.

Tout ce que vous avez à faire pour consulter votre rapport de synthèse PlayStation 2021 est de vous connecter et, en quelques secondes, vous aurez votre ventilation personnalisée avec toutes les données mentionnées ci-dessus ainsi que d’autres données générales de toute la communauté PlayStation ; comme l’arme la plus populaire dans Returnal, le nombre total de véhicules détruits dans Destruction AllStars ou encore le pourcentage de joueurs ayant trouvé Kit dans Ratchet & Clank : A Dimension Apart, le jeu vidéo exclusif PlayStation le plus célèbre en 2021

Ce qui nous attend sur PS5 en 2022 : les 22 principales sorties de cette année

PlayStation a tout prêt pour le déploiement d’une année 2022 très chargée en sorties. Il y a quelques jours à peine, ils ont publié une liste des 22 titres les plus importants qui arriveront sur PS5 tout au long de cette année ; dont Horizon Forbidden West le 18 février ; Gran Turismo 7 le 4 mars et God of War: Ragnarok à une date encore à déterminer.

