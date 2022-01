Maintenant, sur Twitter, vous pouvez afficher un NFT comme photo de profil

Les images de profil Twitter peuvent désormais héberger des NFT, qui seront affichés dans un cadre hexagonal. La nouvelle est disponible sur iOS pour les utilisateurs de Twitter Blue.

Les NFT sont également arrivés sur Twitter. Depuis quelques heures, la plateforme a officiellement publié une nouveauté qui permet à certains utilisateurs d’utiliser leur NFT comme image de profil, puis affiché sur le réseau social dans une boîte hexagonale. La fonction n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs sur iOS et les abonnés au service payant Twitter Blue, qui pour 2,99 dollars par mois propose une série de fonctions exclusives telles que la possibilité de modifier un tweet après l’avoir envoyé, mais uniquement pour une durée limitée de temps. Avec cette nouveauté, cependant, la plateforme se lance officiellement dans le monde des NFT, des contenus numériques stockés sur la blockchain.

Le fonctionnement est simple : si vous faites partie du pool d’utilisateurs ayant accès à cette nouveauté, il vous suffit de sélectionner votre photo de profil directement dans l’application (actuellement uniquement sur iPhone) et de choisir l’option dédiée aux NFT. Une fois cela fait, un menu s’ouvrira à partir duquel choisir le portefeuille qui contient nos NFT parmi ceux disponibles : Argent, Coinbase, Ledger Live, MetaMask, Rainbow et Trust Wallet. Une fois authentifié dans le portefeuille, il vous suffit de sélectionner l’une des images détenues sous forme de NFT pour la voir sur votre profil. Contrairement aux photos normales, les NFT seront affichés dans un cadre hexagonal pour rendre la source de l’image immédiatement reconnaissable.

Les utilisateurs qui se trouvent devant l’une de ces images, en revanche, peuvent cliquer dessus et, en sélectionnant l’option pour en savoir plus sur le NFT, accéder aux informations sur le propriétaire, l’œuvre, l’artiste et d’autres détails. Mais que se passe-t-il lorsque nous vendons le NFT que nous avons décidé d’utiliser comme avatar ? La FAQ de Twitter l’explique, où nous lisons que l’image continuera à être affichée mais dans le cadre rond classique. Bref, il redeviendra un « simple » Jpeg.

