Rapport de la conférence des développeurs de jeux : la plupart des développeurs désapprouvent les jeux blockchain

Avis de l’éditeur : pour être honnête, la plupart des transactions et des idées de jetons non fongibles (NFT) me paraissent frauduleuses. Beaucoup de gens ne comprennent pas pleinement ce que sont les NFT et comment ils fonctionnent et déboursent des sommes d’argent ridicules pour quelque chose qui n’existe pas concrètement et qui n’est souvent pas susceptible d’augmenter en valeur.

Il semble qu’une écrasante majorité de développeurs de jeux soient également contre les NFT et leur utilisation comme méthode de monétisation dans les jeux vidéo. Selon le rapport annuel 2022 de la Game Developers Conference, 70% des développeurs interrogés ont déclaré que leurs studios n’avaient aucun intérêt à implémenter des NFT ou des crypto-monnaies dans leurs titres.

Cette statistique n’est peut-être pas accablante en soi. Cependant, les commentaires laissés par certains des répondants sont plus révélateurs. La plupart se sont dits préoccupés par l’impact environnemental de la mise en œuvre des NFT et de la crypto-monnaie dans les jeux. D’autres pensent que les NFT, en particulier, ouvrent les vannes aux applications frauduleuses de shovelware.

« Je préférerais ne pas approuver le fait de brûler une forêt tropicale pour confirmer que quelqu’un « possède » un jpeg », a déclaré un développeur anonyme.

« Comment cela n’a pas été identifié comme un système pyramidal me dépasse », a déclaré un autre, faisant référence à la tendance actuelle des échanges NFT.

Le rapport GDC sur l’état de l’industrie du jeu 2022 est ici : les développeurs interviennent sur les NFT, les syndicats, etc.https://t.co/RMtBBPFkph pic.twitter.com/FaGGHFt73i — Official_GDC (@Official_GDC) 20 janvier 2022

Certaines personnes sont prêtes à quitter leur emploi si leurs studios commencent à vendre des NFT en jeu.

« Brûlez-les au sol. Interdisez à tous ceux qui y sont impliqués », a déclaré un travailleur de NFT avec véhémence contre toute l’idée. « Je travaille actuellement dans une entreprise NFT et je démissionne pour m’en éloigner. »

La poignée de développeurs qui ont déclaré qu’ils préféraient les jeux de blockchain semblaient penser que les jetons non fongibles dans les jeux étaient inévitables.

« C’est la vague du futur », a répondu un développeur enthousiaste.

Il n’est pas clair que les NFT seront jamais vraiment une chose dans les jeux. Ubisoft a essayé d’apporter des articles cosmétiques NFT à Ghost Recon, mais les joueurs ne les achètent pas. Le développeur de Stalker, GSC Game World, a annoncé son intention d’incorporer les NFT dans la suite à venir, mais a rapidement fait marche arrière après une violente réaction des fans.

Les développeurs ne sont pas les seuls dans l’industrie à contrer la tendance à la mode. Valve a institué une interdiction contre tous les jeux blockchain sur Steam. Cette restriction inclurait les titres mettant en œuvre une économie de crypto-monnaie ou NFT.