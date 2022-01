Fortnite PlayStation Cup janvier 2022 sur PS4 et PS5 : date, horaires et comment participer

Epic Games a annoncé une nouvelle Fortnite PlayStation Cup, exclusive à PS4 et PS5, et qui se tiendra en janvier 2022. Cet événement compétitif nous permettra de gagner des prix en espèces si nous sommes en bonne position. Ci-dessous, nous vous disons tout ce qui a été annoncé sur cette nouvelle coupe, appartenant à la nouvelle carte de la saison 1 du Fortnite Battle Pass Chapter 3 :

Fortnite PlayStation Cup janvier 2022 : date et horaires

Annonce officielle de la PlayStation Cup de janvier 2022 à Fortnite

La PlayStation Cup de janvier 2022 aura lieu le vendredi 14 janvier 2022, à une heure qui change en fonction de notre région de jeu. Pour vérifier le calendrier, vous devez entrer dans l’onglet « Compétition » du menu Fortnite Battle Royale.

Session 1

Europe : de 19h00 CET à 22h00 CET le vendredi 14 janvier 2022.

États-Unis – Côte Est : de 00h00 CET à 03h00 CET le samedi 15 janvier 2022.

États-Unis – Côte Ouest : de 03h00 CET à 06h00 CET le samedi 15 janvier 2022.

Brésil : de 23h00 CET le vendredi 14 janvier 2022 à 02h00 CET le samedi 15 janvier 2022.

Moyen-Orient : de 16h00 CET à 19h00 CET le vendredi 14 janvier 2022.

Océanie : de 09h00 CET à 12h00 CET le vendredi 14 janvier 2022.

Séance 2

Europe : de 12h00 CET à 15h00 CET le samedi 15 janvier 2022.

États-Unis – Côte Est : de 18h00 CET à 21h00 CET le samedi 15 janvier 2022.

États-Unis – Côte Ouest : de 21h00 CET le samedi 15 janvier 2022 à 00h00 CET le dimanche 16 janvier 2022.

Brésil : de 17h00 CET à 20h00 CET le vendredi 14 janvier 2022.

Moyen-Orient : de 10h00 CET à 13h00 CET le samedi 15 janvier 2022.

Océanie : de 04h00 CET à 07h00 CET le samedi 15 janvier 2022.

Comment participer à la PlayStation Fortnite Cup le 14 janvier 2022 ?

Pour participer à la Fortnite PlayStation Cup, il vous suffit d’entrer dans la playlist le 14 janvier à l’heure qui correspond à votre région. Il faudra avoir téléchargé le jeu vidéo sur votre PS5 ou PS5, avoir atteint le niveau 50 dans le jeu et démarrer le jeu dans les heures de la région correspondante. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ou de payer pour participer au concours.

La PlayStation Cup est un tournoi en mode solo qui sera divisé en deux tours. Les participants auront jusqu’à trois heures pour jouer jusqu’à dix matchs dans lesquels l’objectif est de gagner le maximum de points possible à la fois en éliminant les rivaux et en étant constamment en bonne position. Seuls les 100 meilleurs joueurs de chaque région passeront au tour 2. Le tour 2 comportera 6 matchs au total et les meilleurs joueurs de chaque région gagneront des prix selon les tableaux suivants :

Prix ​​​​de la PlayStation Cup Fortnite de janvier 2022 pour l’Europe, le Brésil, les États-Unis (côte est) et les États-Unis (côte ouest)

Voici la liste des prix pour les joueurs de la PlayStation Cup en Europe, au Brésil, aux États-Unis (East Coast) et aux États-Unis (West Coast) :

1er 1 200 $

2e 1 100 $

3e 1 000 $

4e 800 $

5e 725 $

6e 600 $

7e 550 $

8e 500 $

9e 450 $

10e au 25e 400 $

26e au 50e 300 $

51e au 64e 200 $

Prix ​​​​de la Fortnite PlayStation Cup de janvier 2022 pour l’Océanie et le Moyen-Orient

Voici la liste des prix pour les joueurs de la PlayStation Cup en Océanie et au Moyen-Orient.

1er 650 $

2e 600 $

3e 550 $

4e 500 $

5e 450 $

6e 400 $

7e 350 $

8e au 9e 300 $

10e au 20e 200 $

Système de pointage Fortnite PlayStation Cup janvier 2022

Victoire Royale : 30 points

2ème : 25 points

3ème : 22 points

4ème : 20 points

5ème : 19 points

6ème : 17 points

7ème : 16 points

8ème : 15 points

9ème : 14 points

10e : 13 points

11ème à 15ème place : 11 points

16ème à 20ème place : 9 points

21ème à 25ème place : 7 points

26ème à 30ème place : 5 points

31ème à 35ème place : 4 points

36ème à 40ème place : 3 points

41ème à 50ème place : 2 points

51ème à 75ème place : 1 point

Chaque élimination : 1 point. Les éliminations du tour 2 valent 2 points.

