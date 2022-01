Block confirme son intention de construire un système de minage ouvert de Bitcoin

Récapitulatif : Le PDG de Block, Jack Dorsey, a tease en octobre l’intérêt de l’entreprise pour la construction de silicium personnalisé pour exploiter Bitcoin. Il a présenté une longue liste de problèmes à résoudre, notamment rendre l’exploitation minière plus décentralisée, efficace et accessible, ainsi que l’expansion du développement du silicium au-delà de la poignée d’entreprises qui se spécialisent actuellement dans ce domaine.

Block a confirmé son intention d’aller de l’avant avec le projet. Thomas Templeton, directeur général de Block pour le matériel, réitéré l’importance de rendre l’exploitation minière plus distribuée et efficace car elle va bien au-delà de la création de nouvelles pièces.

L’équipe de Block s’est entretenue avec des membres de la communauté minière et a constaté que pour la plupart, les plates-formes minières coûtent cher et que la livraison peut être imprévisible. La fiabilité est également un problème, car des éléments tels que la dissipation de la chaleur et l’accumulation de poussière peuvent contribuer à des plantages fréquents nécessitant des redémarrages. « Nous voulons construire quelque chose qui fonctionne », a déclaré Templeton.

Sans surprise, Templeton a découvert que les mineurs veulent universellement une consommation d’énergie plus faible et des taux de hachage plus élevés. Il sera très important de trouver le bon équilibre entre performances, consommation d’énergie et génération de bruit.

Block réfléchit également à la technologie à adopter et aux partenaires de l’industrie avec lesquels s’associer.

Pour aider à lancer le bal, Block met en place une équipe d’ingénierie de base composée de concepteurs de systèmes, d’ASIC et de logiciels qui seront dirigés par Afshin Rezayee. L’ingénieur a obtenu un doctorat en génie électrique et informatique de l’Université de Toronto en 2002 et travaille chez Block depuis près de sept ans à la tête de leur groupe canadien de matériel.

