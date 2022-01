Ratchet & Clank : Rift Apart en tête des 25e DICE Awards avec neuf nominations

En un mot: Les 25e prix annuels Design, Innovate, Communicate, Entertain (DICE) arrivent le mois prochain, et l’Académie des arts et des sciences interactifs (AIAS) a annoncé les nominés cette semaine. Ratchet & Clank: Rift Apart mène avec neuf.

Juste derrière Ratchet & Clank et ses neuf nominations se trouve Deathloop avec huit (Deathloop a mené les nominations aux Game Awards de l’année dernière). Ratchet & Clank a également été révélé cette semaine comme l’un des jeux les plus téléchargés de la PlayStation 5 en Amérique du Nord en 2021.

Inscryption et It Takes Two sont troisièmes à égalité avec six nominations chacun (It Takes Two a remporté le jeu de l’année aux Game Awards). Returnal a obtenu cinq nominations, tandis que Kena: Bridge of Spirits et Resident Evil Village sont à égalité au cinquième rang avec quatre chacun.

Hades a remporté le jeu de l’année lors des DICE Awards de l’année dernière, ainsi que cinq autres catégories. Parmi les autres jeux qui ont remporté plusieurs catégories l’année dernière, citons The Last of Us II, Ghost of Tsushima et Half-Life: Alyx.

Voici la liste complète des nominés :

Réalisation exceptionnelle en animation

Call of Duty : Avant-garde

Boucle de la mort

Kena : Pont des Esprits

Ratchet & Clank : Rift Apart

Resident Evil Village

Réalisation exceptionnelle en direction artistique

Call of Duty : Avant-garde

Boucle de la mort

Kena : Pont des Esprits

Ratchet & Clank : Rift Apart

Resident Evil Village

Réalisation exceptionnelle dans le caractère

Boucle de la mort – Colt Vahn

Kena : Pont des Esprits – Kena

La vie est étrange : True Colors – Alex Chen

Ratchet & Clank : Rift Apart – Rivet

Resident Evil Village – Lady Dimitrescu

Réalisation exceptionnelle en composition musicale originale

Boucle de la mort

Il faut être deux

Kena : Pont des Esprits

Psychonautes 2

Returnal

Réalisation exceptionnelle en conception audio

Forza Horizon 5

Halo Infinite

Il faut être deux

Ratchet & Clank : Rift Apart

Returnal

Réalisation exceptionnelle dans l’histoire

Sous tes yeux

Inscryption

Les Gardiens de la Galaxie de MARVEL

Psychonautes 2

La ville oubliée

Réalisation technique exceptionnelle

Battlefield™ 2042

Forza Horizon 5

Moncage

Ratchet & Clank : Rift Apart

Returnal

Jeu d’action de l’année

Boucle de la mort

Halo Infinite

Effroi métroïde

Returnal

L’Ascension

Jeu d’aventure de l’année

La porte de la mort

Il faut être deux

Les Gardiens de la Galaxie de MARVEL

Psychonautes 2

Resident Evil Village

Jeu familial de l’année

Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise

Bosquet confortable

Superstars de Mario Party

Ratchet & Clank : Rift Apart

Warioware : Rassemblez-vous

Jeu de combat de l’année

ÉQUIPEMENT COUPABLE -STRIVE-

Melty Blood : Type Lumina

Brawl des étoiles de Nickelodeon

Jeu de course de l’année

F1 2021

Forza Horizon 5

Hot Wheels déchaîné

Jeu de rôle de l’année

Final Fantasy XIV : Endwalker

Pathfinder : la colère des justes

Shin Megami Tensei V

Contes d’Arise

Mythe sauvage

Jeu de sport de l’année

EA SPORTS FIFA 22

Mario Golf : Super Rush

NBA 2k22

République des cavaliers

La montée 2

Jeu de stratégie/simulation de l’année

Âge des empires IV

Havre sombre

Griftlands

Inscryption

Héros de la boucle

Réalisation technique en réalité immersive

Écho solitaire II

Lieux déroutants

Resident Evil 4 VR

Chanson dans la fumée

YUKI

Jeu de réalité immersive de l’année

Déméo

Je m’attends à ce que tu meurs 2

Écho solitaire II

Resident Evil 4 VR

Chanson dans la fumée

Réalisation exceptionnelle pour un jeu indépendant

La porte de la mort

Inscryption

Héros de la boucle

Zibeline

Déballage

Jeu mobile de l’année

Derrière le cadre

Fantastique

League of Legends : Faille sauvage

Moncage

Pokémon UNIR

Jeu en ligne de l’année

Returnal 4 Sang

Call of Duty : Avant-garde

Final Fantasy XIV : Endwalker

Halo Infinite

Ville à élimination directe

Réalisation exceptionnelle dans la conception de jeux

Boucle de la mort

Inscryption

Il faut être deux

Héros de la boucle

Ratchet & Clank : Rift Apart

Réalisation exceptionnelle dans la direction du jeu

Boucle de la mort

Inscryption

Il faut être deux

Ratchet & Clank : Rift Apart

L’évasion artistique

Jeu de l’année

Boucle de la mort

Inscryption

Il faut être deux

Ratchet & Clank : Rift Apart

Returnal

Comme toujours, le partenaire média AIAS IGN diffusera les prix lors du 25e sommet annuel DICE le 24 février.