Les escrocs placent des codes QR sur les parcmètres pour voler les détails du paiement

Facepalm : Ne sous-estimez jamais la sournoiserie d’un escroc. Le nombre de façons dont les types sans scrupules peuvent voler de l’argent aux gens, en particulier les moins férus de technologie, est vertigineux. Un stratagème découvert récemment dans plusieurs villes américaines consiste à placer des autocollants QR sur les parcmètres qui dirigent les utilisateurs vers de faux sites, qui collectent ensuite les détails de paiement des victimes.

The Verge rapporte que les forces de l’ordre d’Austin et de San Antonio ont émis des avertissements pendant la période des vacances après avoir découvert un certain nombre d’autocollants de code QR apparaissant sur des parcmètres. Click2houston a publié une capture d’écran du site désormais hors ligne « Quick Pay Parking » auquel les codes mènent.

Alors que de nombreuses personnes reconnaîtraient probablement l’adresse du site suspect et sa conception très basique comme des signaux d’alarme, il est probable que l’escroc a incité au moins quelques personnes à transmettre leurs coordonnées. L’autocollant QR lui-même semble également très déplacé sur le compteur.

Alerte arnaque🚨

Les détectives d’APD Financial Crimes enquêtent après la découverte d’autocollants de code QR frauduleux sur les parcomètres publics de la ville d’Austin. Les personnes qui tentent de payer pour le stationnement à l’aide de ces codes QR peuvent avoir été dirigées vers un site Web frauduleux et avoir effectué un paiement. pic.twitter.com/Gb8gytCYn7 – Département de police d’Austin (@Austin_Police) 3 janvier 2022

Les autorités conseillent à toute personne ayant saisi ses coordonnées sur le site frauduleux de déposer un rapport de police et de contacter le fournisseur de sa carte pour annuler tout paiement. Il est à noter que la ville de Houston n’utilise pas de codes QR sur ses parcmètres et n’accepte pas les paiements via cette méthode.

Pour ceux qui n’utilisent pas les pièces de monnaie, les factures ou les cartes de crédit traditionnelles, le moyen le plus sûr de payer pour le stationnement consiste à utiliser les applications officielles téléchargées sur Google Play ou Apple App Store.

Les codes de réponse rapide (QR) existent depuis 1994, ayant d’abord été conçus pour la numérisation de composants à grande vitesse lors du suivi des véhicules pendant la fabrication. Les utiliser à des fins malveillantes n’est pas un phénomène nouveau ; ils sont depuis longtemps populaires comme moyen de propagation des logiciels malveillants.