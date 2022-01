Genshin Impact : comment regarder l’événement spécial des Alpes en direct

2022 arrive et Genshin Impact ne montre aucun signe d’arrêt, bien au contraire. Après la récente mise à jour 2.4, des nouvelles continuent d’arriver de miHoYo montrant leur volonté de maintenir le titre à jour. A cette occasion, nous nous réunissons pour vous dire tout ce que nous savons sur l’événement spécial intitulé « Voyage enchanteur de neige et d’étoiles » qui se tiendra physiquement dans les Alpes le 13 janvier pour célébrer le premier anniversaire du lancement du territoire d’Espinadragón. Nous pouvons le suivre en direct en ligne via Twitch et plus tard sur YouTube, ainsi que recevoir plusieurs récompenses intéressantes. Nous vous dirons tout ci-dessous.

Quand aura lieu l’événement Genshin Impact dans les Alpes

Twitch : 13 janvier 2022 22h00 (UTC) ou 00h00 (CEST), en direct

YouTube : 13 janvier 2022 23 : 00h (UTC) ou 01 : 00h (CEST), lecture disponible après diffusion

Détails clés de l’événement « Parcours enchanteur de neige et d’étoiles »

Pour commencer, il faut savoir que la cérémonie se tiendra à Val Thorens, la plus haute station de ski d’Europe, située dans les Alpes. Il reste encore quelques surprises à dévoiler, mais on sait déjà que l’événement en lui-même se concentrera sur l’éclairage d’un waypoint de téléportation dans le monde réel, rendu possible grâce aux contributions de plus de trois millions de joueurs à travers le monde. . De plus, nous présenterons une performance en direct des talentueux musiciens de l’Orchestre Symphonique Confluences, Lyon, France, avec les bandes originales de Genshin Impact. En revanche, les vœux sélectionnés parmi ceux partagés par 300 000 joueurs à travers le monde seront envoyés à l’Arbre à souhaits au sommet des Alpes.

Au-delà de cette récompense spéciale pour les joueurs sélectionnés, nous n’avons aucune nouvelle de la réception de proto-gemmes ou d’autres objets en jeu, mais nous vous tiendrons informés au cas où miHoYo ferait une déclaration à ce sujet.