Windows 8.1 cessera de recevoir les mises à jour de sécurité dans un an

Windows 8.1 était une mise à jour gratuite pour Windows 8, sortie le 18 octobre 2013. Elle corrigeait différents défauts dont souffrait Windows 8, comme la disparition du bouton Démarrer ou l’impossibilité de voir les applications Metro s’ouvrir dans la barre des tâches. Il a également ajouté d’autres nouvelles fonctionnalités aux fonctions telles que l’écran de démarrage, les paramètres Windows, entre autres nouvelles fonctions et applications.

Après avoir reçu la mise à jour 1, c’est devenu la version la plus optimisée de Windows que Microsoft ait jamais créée, dépassant largement les performances de Windows 7. Malheureusement, l’écran de démarrage et la mauvaise presse ont provoqué un grand rejet parmi les utilisateurs, et n’ont pas fini par récolter de bons résultats. chiffres d’utilisation.

Mon opinion peut sembler très impopulaire, mais pour moi, c’est l’une des meilleures versions de Windows qui aient jamais existé. Ils n’ont toujours pas réussi à mettre en place une expérience uniquement adaptée au tactile à tous les utilisateurs, mais l’optimisation et le soin qu’ils ont apportés lors de son développement ont été spectaculaires. Une touche que l’on ne voit pas aujourd’hui dans les versions actuelles de Windows.

Le support étendu de Windows 8.1 prendra fin le 10 janvier 2023

Windows 8.1 utilise actuellement la politique de cycle de vie fixe. Cela signifie que contrairement aux produits actuels tels que Windows 11 qui utilisent la politique de cycle de vie moderne, Windows 8.1 ne l’utilise pas. En effet, Microsoft a décidé de ne pas adapter la directive moderne aux produits plus anciens et d’adhérer à la place à l’ancienne directive.

Autrement dit, Windows 8.1 a exactement un an à vivre à compter de la publication de cet article : le 10 janvier 2023, Windows 8.1 cessera de recevoir les mises à jour de sécurité. Cela signifie qu’à partir de cette période, nous pouvons être exposés à différentes menaces de sécurité.

Cette fin de support affecte également sa version pour serveurs, Windows Server 2012 R2. Cependant, dans cette version, vous pouvez opter pour les mises à jour de sécurité étendues (ESU). Fondamentalement, ce sont des mises à jour qui prolongent les mises à jour pendant 3 ans sous co-paiement, pendant que l’entreprise migre vers d’autres solutions.

Microsoft a déjà pris un certain nombre de mesures pour démanteler Windows 8.1, telles que la fin de la prise en charge du client OneDrive intégré au système ou la publication d’applications Windows 8.1 dans son magasin. Des entreprises comme Adobe ont également cessé de prendre en charge leurs programmes sous Windows 8.1.