Spider-Man : No Way Home bat les Avengers au box-office : comment s’intègre-t-il dans le top 10 historique ?

La collection mondiale de Spider-Man: No Way Home est déjà dans les livres d’histoire. Ce qui est nouveau de Sony Pictures n’est pas seulement le film le plus réussi depuis le début de la pandémie, mais chaque week-end, il continue d’accumuler des millions de dollars de chiffre d’affaires et de grimper dans les classements mondiaux malgré les circonstances. Selon BoxOfficeMojo, la troisième aventure mettant en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker a dépassé 1 536 253 195 $ dans le monde, dépassant ainsi The Avengers (2012).

Spider-Man : No Way Home, huitième film le plus rentable de l’histoire

Si l’on ne regarde que le marché intérieur, sa position est encore meilleure, sixième, avec 668 753 195 $ amassés depuis sa création le 16 décembre. Avec ces données, No Way Home dépasse déjà Titanic aux États-Unis et dépassera bientôt Avengers : Infinity War ; ce n’est qu’une question de jours. Car c’est aussi une question de jours que cette expertise par le multivers atteint Black Panther en territoire domestique (700 millions de dollars).

Spider-Man : Pas de chemin à la maison

Il sera plus compliqué à l’échelle mondiale de monter plus de marches sur le podium ; Tout dépend de combien il parvient à captiver les fans en Europe et dans le reste du monde tout au long du mois de janvier. La prochaine étape à franchir est Le Roi Lion (2019), qui a réussi à amasser pas moins de 1 662 899 439 $. À l’heure actuelle, Spider-Man: No Way Home distribue sa collection totale au box-office à 43,5% pour le marché intérieur et 56,5% à l’extérieur des terres nord-américaines.

Avec des chiffres mis à jour jusqu’à ce 9 janvier, voici le Top 10 historique de l’histoire du cinéma :

Avatar – 2 847 millions de dollars Avengers : Endgame – 2,797 millions de dollars Titanic – 2 201 millions de dollars Star Wars : Episode VII – Le Réveil de la Force – 2 069 millions de dollars Avengers : guerre à l’infini – 2 048 millions de dollars Jurassic World – 1,67 milliard de dollars Le Roi Lion (2019) – 1,662 million de dollars Spider-Man : No Way Home – 1,536 million de dollars Les Vengeurs – 1,518 million de dollars Furieux 7 – 1,515 million de dollars

Spider-Man : No Way Home est disponible uniquement dans les cinémas du monde entier. Pour ces premiers mois de 2020, les premières de Doctor Strange in the Multiverse of Madness nous attendent le 6 mai ; Thor : Love and Thunder le 8 juillet et Black Panther 2 le 11 novembre ; ajouté à de nombreuses autres séries toujours sans date de sortie exacte.

