Project Sophia transforme votre bureau en un PC de jeu modulaire

Il semble que Razer soit chaque jour plus convaincu de sortir de sa zone de confort et a présenté le Projet Sophia. Le premier vrai concept de bureau de jeu au monde. Maintenant, notre table sera notre PC, voyons en quoi consiste cette idée de Razer.

Project Sophia, un ordinateur modulaire différent

Le travail à domicile a changé notre façon de travailler et d’interagir. C’est pourquoi le PC domestique a retrouvé sa splendeur. Si l’on ajoute à cela que nous sommes à l’heure où de plus en plus de personnes jouent à domicile soit avec PC soit avec consoles, l’idée de Razer prend tout son sens.

L’idée du projet Sophia part d’une conception modulaire hautement adaptable. Cela nous permet de reconfigurer rapidement notre espace de travail pour chaque tâche à effectuer. Du travail avec les e-mails et les fichiers Word à la diffusion de ce qui nous intéresse sur Twitch. « Projet Sophie » fournit une solution parfaite pour tous ces défis et besoins.

La flexibilité de base du projet est un bureau modifiable capable de prendre en charge jusqu’à 13 modules séparés pour un niveau de personnalisation unique. Cela permet à chaque section d’être configurée avec une variété de composants spécifiques pour chaque tâche. Des écrans secondaires, des outils de surveillance du système, des panneaux de raccourcis à écran tactile, des tablettes à stylet et des unités de mixage audio ou même des cartes de capture externes. Ainsi, les paramètres utilisateur peuvent être reconfigurés en quelques secondes pour chaque situation spécifique souhaitée.

« Le projet Sophia est notre vision futuriste d’une configuration polyvalente de jeu et d’espace de travail qui répond à des besoins très différents avec une variété de configurations de PC, et remplace le besoin de se déplacer entre les espaces de travail pour chaque tâche individuelle. »a déclaré Richard Hashim, vice-président du développement chez Razer.

Maintenant, votre bureau est votre PC avec Razer

Au coeur de « Projet Sophie » vous trouverez un PCB personnalisé équipé de composants de pointe, y compris le dernier processeur Intel et les derniers graphiques NVIDIA pour prendre en charge les tâches les plus gourmandes en ressources. Pour maximiser l’espace sur le bureau, tout cela est logé dans un châssis mince qui s’enclenche magnétiquement sous le plateau en verre. Il peut être démonté tout aussi facilement pour installer de nouvelles mises à jour, permettant à l’utilisateur de créer rapidement le système requis pour chaque tâche à accomplir.

Les modules s’adressent à tous types d’utilisateurs, et les créateurs peuvent y insérer : des numériseurs tactiles, des tablettes et des outils de création. Optimisation des raccourcis clavier et des macros, tandis que les joueurs peuvent se concentrer sur les modules pour un son de la plus haute fidélité. Ceci est associé à des performances visuelles étonnantes en ajoutant un système de son surround THX et un moniteur à taux de rafraîchissement élevé. Les streamers peuvent transformer le « Project Sophia » en une configuration de diffusion complète avec caméra, microphone et contrôle de la diffusion. Alors que ceux qui recherchent un espace de travail plus efficace pour des tâches confortables, avec un module de raccourci clavier pour une utilisation productive, un chargeur sans fil et même un chauffe-tasses.

Pour le moment, ce n’est qu’un concept, mais nous ne serions pas surpris que ce soit une réalité très bientôt. Ainsi, Razer transformerait le bureau tel que nous le connaissons. On verra quels nouveaux projets cette entreprise qui ose tout faire prépare.