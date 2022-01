Spider-Man No Way Home partage un making of passionnant : voici comment son action a été filmée

Spider-Man No Way Home, le nouveau film de Marvel Studios et Sony Pictures sur le célèbre super-héros araignée, continue de balayer le box-office à travers le monde malgré les restrictions dues à la pandémie mondiale actuelle. Et il l’a fait en dépassant les 1 000 millions de dollars bruts, devenant le premier film post-pandémique à surmonter une barrière aussi attendue. Et pour célébrer, les responsables ont publié une bande-annonce passionnante pour le film que vous pouvez voir en tête de l’actualité, montrant aux fans comment certaines des scènes les plus emblématiques du film ont été tournées.

Voici comment Spider-Man No Way Home a été filmé

Ainsi, et grâce à ce nouveau clip vidéo, nous pouvons apprécier certaines des scènes d’action les plus représentatives du film d’un nouveau point de vue, tout comme l’équipe l’a vécue lors des semaines de tournage il y a plus d’un an. . De la façon dont les effets spéciaux ont été réalisés dans le premier face-à-face avec le docteur Octopus à certains des décors que nous voyons dans le film, avec les commentaires de ses protagonistes et d’une partie de l’équipe technique et créative.

« Après que Mysterio ait révélé l’identité de Spider-Man à tout le monde dans Far From Home, Peter Parker (Tom Holland), désespéré de revenir à la normale et de retrouver son ancienne vie, demande au docteur Strange de l’aider à se racheter. Le Sorcier Suprême de Marvel accepte d’aider le jeune Spider-Man, cependant, quelque chose ne va pas et le multivers devient la plus grande menace à ce jour », lit-on dans son synopsis officiel.

Origine | Photos Sony