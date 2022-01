Le dernier clavier de jeu mécanique d’Asus ajoute un petit écran LED à matrice de points

En un mot : si vous avez déjà eu l’impression que votre clavier manquait quelque chose mais que vous ne pouviez pas identifier exactement ce que c’était, peut-être que le dernier clavier de jeu d’Asus vaut le détour. Le clavier de jeu ROG Strix Flare Animate II est le premier à être doté d’un écran LED AniMe Matrix. Tout comme les écrans à matrice de points présentés sur certains ordinateurs portables Asus, cette implémentation permet aux utilisateurs de créer des images et des animations personnalisables pour un look tout à fait unique.

Le dernier-né d’Asus bénéficie d’un taux d’interrogation de 8 000 Hz offrant un temps de réponse de 0,125 ms, ainsi que des commutateurs mécaniques ROG NX échangeables, des touches PBT à double coup avec un profil mi-hauteur et une tige plus courte pour réduire l’oscillation des touches et des mécanismes de stabilisateur de Switch pour assurer des courses fluides.

Asus a également ajouté une mousse insonorisante pour réduire le ping pour une meilleure acoustique de frappe, et bien sûr, il y a un éclairage RVB. Ailleurs, vous trouverez des touches multimédias en métal et des commandes de volume ainsi qu’un repose-poignet détachable avec un diffuseur de lumière intégré et un port USB pass-through pour connecter d’autres appareils.

Il existe également un clavier de jeu Strix Flare II standard qui n’inclut pas l’écran LED AniMe Matrix, les commutateurs interchangeables et le diffuseur de lumière monté sur le repose-poignet si vous n’avez pas besoin de ces extras.

Un mot d’avertissement : les nouvelles cartes d’Asus sont chères, même selon les normes des claviers mécaniques. Le clavier de jeu ROG Strix Flare Animate II devrait arriver plus tard ce mois-ci au prix de 220 $. Le modèle sans toutes les cloches et sifflets coûtera 180 $.