Microsoft Edge vous permet désormais d’ajouter des mots de passe manuellement

Nous avons déjà commenté comment l’équipe Microsoft Edge ne se repose pas. Parfois avec des succès comme les Collections et d’autres fois avec de mauvaises idées. Cette fois l’idée vient de Google Chrome et c’est Edge qui profite de cette fonctionnalité pour l’intégrer dans le navigateur, maintenant on peut taper manuellement les mots de passe dans Edge.

Modifier et ajouter des mots de passe manuellement dans Microsoft Edge

La capacité de mémoriser les mots de passe est quelque chose de très confortable car elle nous permet d’accéder à tous nos mots de passe sur n’importe quel appareil. Mais, il y a des moments où le navigateur du géant de Redmond ne collecte pas correctement les informations et maintenant nous pouvons les saisir manuellement. De cette façon, les problèmes avec ces mots de passe tenaces ou ces erreurs spécifiques sont résolus.

Tout a commencé au mois de novembre. À l’époque, les gens de Neowin signalaient cette nouvelle fonctionnalité dans Chrome Canary. Maintenant, de la main de notre lecteur Leo Varela, nous apprenons qu’Edge le met en œuvre.

Dans le cas de Microsoft Edge, il n’est pas nécessaire d’activer une quelconque fonction expérimentale dans le navigateur pour que nous puissions le tester. Bien entendu, vous devez être sur la version 99.0.1124.0 ou supérieure pour pouvoir profiter de cette nouvelle fonction.

Ces derniers mois, Microsoft s’est efforcé de mettre les fonctionnalités d’Edge Canary sur un pied d’égalité avec celles de Google Chrome. En novembre, la version Canary a activé la recherche par onglets par défaut et en décembre, l’option d’exiger l’authentification pour la saisie semi-automatique du contenu a été activée dans Edge Dev pour Android.

Microsoft Edge Canary a trois versions d’avance sur le canal stable et avec de nouvelles versions arrivant toutes les quatre semaines sur le canal stable, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour profiter de ce nouvel ajout au canal Canary. On verra si le géant de Redmond rattrape toute l’actualité.