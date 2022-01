Iratus Lord of the Dead gratuitement sur GOG : on vous explique comment télécharger le zombie roguelike

Iratus : Lord of the Dead, un jeu vidéo tactique et de style roguelike arrivé sur PC à la mi-2020, est proposé entièrement gratuitement via GOG, oui, uniquement pour une durée limitée. C’est ce qu’ont annoncé ses managers, le développeur Unfrozen et l’éditeur Daedalic Entertainment, qui ne proposent le jeu à coût nul que pour une durée limitée. Et le plus surprenant, c’est qu’il s’agit d’un jeu relativement nouveau, puisqu’il est arrivé sur le marché en avril 2020, maintenant actuellement un prix de 29,99 euros.

Obtenez Iratus: Lord of the Dead gratuitement pour PC maintenant

Comme on dit, c’est une occasion unique de mettre la main sur ce célèbre roguelike dark fantasy que Daedalic Entertainment a lancé sur le marché en avril 2020. Il s’agit d’un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel nous pouvons devenir le seigneur et le maître de tout un mort-vivant. l’armée pour atteindre la surface de la terre et déclencher le chaos parmi l’humanité.

Pour obtenir Iratus : Lord of the Dead entièrement gratuitement, il suffit d’accéder à la page officielle du jeu vidéo sur la plateforme GOG et de réclamer notre copie numérique, qui fera automatiquement partie de notre ludothèque. Bien sûr, étant une offre temporaire, nous n’avons que jusqu’au mercredi 5 janvier prochain à 15h00 CET pour obtenir le titre avant qu’il ne revienne à son statut de jeu payant. Ou ce qui revient au même, moins de 48 heures pour se le procurer.

« Dans Iratus : Lord of the Death, vous incarnez Iratus, un nécromancien qui vient de s’échapper de sa prison millénaire et se battra pour les forces des ténèbres. Vous contrôlez une fidèle armée de morts-vivants avec des squelettes, des zombies, des banshees et bien d’autres parmi leurs rangs de guerriers morts-vivants. Créez des soldats de la seule manière qu’un nécromancien connaisse : à partir des parties du corps d’ennemis tombés au combat ! », peut-on lire dans sa description officielle.

