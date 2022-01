Unigram ajoute des spoilers et des traductions dans sa dernière mise à jour

Unigram, le meilleur client Telegram non officiel pour Windows 10 et Windows 11, a été mis à jour pour ajouter deux des dernières fonctions de la célèbre application de communication : les spoilers et les traductions de messages.

Unigram continue d’évoluer avant la grande annonce

Nous avons beaucoup parlé d’Unigram ces derniers jours. Tout indique qu’il deviendra bientôt un client Telegram officiel pour Windows et la vérité est qu’il ne mérite pas moins. Son design s’adapte de plus en plus aux nouvelles normes de Windows 11 et ses performances et sa consommation de ressources sont de premier ordre.

Dans ce cas, Unigram a reçu une mise à jour majeure des fonctionnalités à suivre dans le sillage du client officiel. Il y a deux nouvelles fonctionnalités : la fonction spoilers et la traduction des messages.

Spoilers Sélectionnez le texte après l’avoir écrit et choisissez l’option « Spoiler » dans la section « Format » du menu contextuel pour masquer une partie du contenu de votre message.

Cliquez sur la boîte de spoiler dans le chat pour révéler le contenu caché.

Le spoiler masque le texte à la fois dans le chat et dans la liste de chat et les notifications. Traductions Activez l’option « Afficher le bouton de traduction » dans Paramètres> Langue.

Appuyez longuement sur un message pour le traduire dans une autre langue.

Nous sommes en prélude au grand saut qu’Unigram va faire en termes de design et, probablement, de marque, devenant l’application Telegram officielle pour Windows. Sa croissance au cours du dernier mois a été spectaculaire et il devient de plus en plus évident l’excellent travail que le designer récemment embauché fait pour travailler sur l’application.





Développeur : Unigram, Inc.

Prix ​​: Gratuit