Pokémon GO – Duocraco Descent : comment obtenir tous les Pokémon de la Collection Challenge

Pokémon GO a commencé l’événement Duodraco Descent ce mardi 7 décembre, qui fait partie de la saison de l’héritage. Pendant quelques jours seulement, les Game Trainers de Niantic pour iOS et Android peuvent mettre la main sur Druddigon, une créature qui n’était jamais apparue dans Pokémon GO. La créature Unova réside dans la tour Duodraco, qui est le principal protagoniste de cet événement à saveur de génération V. Nous vous expliquerons comment obtenir tous les Pokémon du Défi Collection.

Cela peut vous intéresser :

Événement Pokémon GO Duodraco Descent : date, heure et caractéristiques

L’événement Pokémon GO Descent Duodraco sera accessible à tous gratuitement du mardi 7 décembre 2021 à 10h00 au dimanche 12 décembre 2021 à 20h00 (heure locale). La porte mystérieuse de la grotte historique de Legacy Season est maintenant ouverte, et avec elle, de nouveaux Pokémon sont apparus dans la tour Duodraco, tels que Druddigon (peut apparaître brillant / variocolor) et bien d’autres.

Duodraco Descent Event Collection Challenge: Comment obtenir tous les Pokémon

Pour célébrer ce défi de collection, ceux qui le termineront gagneront 1 000 XP, 3 000 Stardust et une rencontre avec Druddigon en récompense.

Avec astérisque

Ces Pokémon qui peuvent apparaître sous une forme brillante / variocolor.

Tous les Pokémon de la Collection Challenge : liste complète et comment les trouver

Goupix* : rencontre sauvage.

Seel* : rencontre sauvage.

Dratini * – Tâches de rencontre sauvage et de recherche sur le terrain.

Mareep* : rencontre sauvage.

Sneasel * – Tâches de rencontre sauvage et de recherche sur le terrain.

Trapinch* : rencontre sauvage.

Blitzle* : rencontre sauvage.

Darumaka* : rencontre sauvage.

Dragonair : rencontre sauvage.

Ça vibrait : rencontre sauvage.

Deino * – Rencontre sauvage, raids à une étoile et tâches de recherche sur le terrain.

Tynamo : Raids d’une étoile.

Litwik : Raids d’une étoile.

Cubchoo* : incursions d’une star.

Golett : Les raids d’une étoile.

Electrabuzz* : raids trois étoiles.

Magmar* : raids trois étoiles.

Lapras* : raids trois étoiles.

Dragonite : raids trois étoiles.

Druddigon * – Compléter le défi de collection, les tâches de recherche sur le terrain et les raids trois étoiles.

Reshiram* : raids cinq étoiles.

Zekrom* : raids cinq étoiles.

Mega Steelix* : Méga raids.

Origine | Pokémon GO Live