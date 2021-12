Kalachnikov nie avoir volé la conception d’une arme de jeu vidéo pour son fusil de chasse

En bref : un studio de jeux vidéo prétend que le fabricant d’armes Kalachnikov, fabricant de l’AK-47, a volé la conception d’une arme qui apparaît dans l’un de ses jeux. Mais la société russe a nié tout acte répréhensible.

S’exprimant dans une interview avec IGN, le PDG de Ward B, Marcellino Sauceda, a déclaré qu’il avait été contacté par l’entrepreneur Kalachnikov Maxim Kuzin au début de 2020 pour lui demander la permission de transformer un fusil de chasse fictif – le Mastodon – qui apparaît dans son prochain FPS Oceanic en une arme réelle.

En échange, Ward B s’est vu promettre tout le crédit pour la conception, son logo sur le fusil de chasse et trois des armes finies, assurant ainsi une grande publicité à Oceanic. Malheureusement, les contrats ne sont pas arrivés et Kalachnikov n’a jamais repris contact. Le quartier B a simplement présumé que Kalachnikov n’était pas d’accord avec l’affirmation de l’entrepreneur selon laquelle le Mastodon fonctionnerait comme un véritable fusil de chasse.

Cela devait être la fin de l’histoire, jusqu’à ce que Kalashnikov annonce le MP-155 Ultima le 21 août 2020. Il est basé sur le fusil de chasse MP-155, mais il a un châssis en aluminium et polymère remanié et un ordinateur de bord qui montre munitions, une boussole, un chronomètre et une minuterie. Il dispose également d’une connexion Wi-Fi et d’une caméra montée sur rail, ce qui le rend très semblable à un jeu vidéo. Il ressemble beaucoup au Mastodon, en fait. Kalashnikov a même déclaré que le MP-155 Ultima était « inspiré des jeux vidéo » dans sa commercialisation du fusil de chasse.

Sauceda dit que certains aspects du MP-155 Ultima en font une copie flagrante du Mastodon. Le garde-main, le récepteur et d’autres éléments ont les mêmes caractéristiques, dont certains n’ont été mis dans la version de jeu que pour des raisons esthétiques et n’ont aucune utilité pratique. Mais l’indicateur le plus révélateur est l’indentation en forme de L au-dessus de la gâchette que Ward B utilise comme motif sur bon nombre de ses pistolets de jeux vidéo.

« Le fait qu’ils aient inclus ce retrait est un peu… c’est sommaire, parce que j’ai l’impression qu’ils ont le [Mastodon’s 3D model] et ils ont oublié d’exclure cette partie – parce qu’ils l’ont enlevé de l’autre côté avec le boulon », a déclaré Sauceda.

Kuzin affirme que l’accord a échoué parce que Ward B manquait de financement et d’investissement pour terminer le jeu et la date de sortie était inconnue, ce qui signifie qu’il était trop risqué de travailler avec l’entreprise. Il a également affirmé que le quartier B n’avait jamais payé l’artiste conceptuel derrière l’arme, il n’y avait donc pas de licence ou de propriété claire. Le studio dit que l’artiste était sur un plan de paiement différé depuis le début et qu’il a maintenant été payé.

Kuzin a ajouté qu’il avait consulté « un autre designer de Russie » pour créer le design de l’Ultima « à partir de zéro ». Mais ce qui est vraiment frotté dans la blessure de Ward B, c’est que Kalachnikov a concédé sous licence la conception d’Ultima à un jeu vidéo différent, Escape From Tarkov, complétant ainsi son voyage du jeu à l’arme réelle, au jeu, prétendument.