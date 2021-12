Jouer à Call of Duty peut améliorer vos compétences de conduite

« Jouer à des jeux vidéo peut faire de vous un meilleur conducteur. » Cette déclaration rappelle probablement des jeux comme Gran Turismo ou Forza Motorsports. Bien sûr, ces jeux peuvent enseigner aux joueurs la mécanique de la conduite, en particulier lors de l’utilisation du volant et des commandes à pédale, mais sont-ils les meilleurs pour améliorer les compétences de conduite ?

Ironiquement, des études ont montré que les jeux de tir à la première personne, comme Call of Duty, offrent en fait plus d’avantages aux conducteurs que les jeux de conduite.

L’un des effets positifs les plus apparents et les plus cités des jeux vidéo est l’amélioration de la coordination œil-main. C’est presque devenu un cliché dans les débats sur les effets positifs et négatifs du jeu vidéo et fait toujours l’objet d’un vif débat, même si cela semble relever du bon sens.

Le jeu a parcouru un long chemin depuis l’époque à un seul joystick et à un seul bouton de l’Atari 2600. Désormais, les joueurs doivent faire face à des manettes de jeu dotées de deux joysticks et de 12 boutons ou plus.

En grandissant à travers l’évolution des contrôleurs, certains joueurs trouvent probablement l’utilisation d’appareils modernes sans effort, car ils ont utilisé ces mécanismes d’entrée compliqués toute leur vie. Leur coordination œil-main est déjà conditionnée. Mais est-ce directement lié au jeu ou simplement à un facteur environnemental ?

Selon une étude de 2014 de l’Université de Toronto, jouer à des jeux vidéo d’action intense comme Call of Duty ou Assassin’s Creed n’améliorait pas de manière fiable le contrôle sensorimoteur (coordination œil-main). Cependant, cela a amélioré l’apprentissage sensorimoteur, ce qui signifie que les joueurs étaient meilleurs que les non-joueurs pour effectuer des tâches avec une « structure cohérente et prévisible ».

Les chercheurs ont testé cela en demandant aux deux groupes de garder un curseur dans un carré blanc pendant qu’il se déplaçait sur un écran d’ordinateur. Au début, les deux groupes ont eu des performances égales. Alors que les participants continuaient à s’entraîner, les joueurs ont montré une amélioration bien meilleure et plus rapide en gardant le curseur dans le carré que les non-joueurs.

Il peut ne pas sembler que garder un curseur dans un carré sur un écran d’ordinateur se traduit bien par un meilleur pilote, mais c’est en fait le cas. Il ne s’agit pas de l’action qui se déroule à l’écran, mais de ce qui se passe dans le cerveau. Les fonctions cognitives et l’acuité visuelle sont ce qui compte. Se rendre compte que le carré a changé de direction, puis modifier la trajectoire du curseur avant qu’il ne quitte ses limites est directement lié à des situations où un conducteur doit prendre une décision en une fraction de seconde pour éviter un accident.

L’étude de 2014 à Toronto n’est pas la seule preuve à montrer que Call of Duty et des jeux similaires peuvent améliorer les compétences utilisées dans la conduite. La professeure de sciences du cerveau et cognitives Daphne Bavelier à l’Université de Rochester a passé la plupart de son temps à étudier les effets cognitifs du jeu et a des informations intéressantes sur la façon dont les jeux vidéo d’action affectent les joueurs.

Dans une conférence TEDx 2012 (voir ci-dessous), le Dr Bavelier a démystifié un mythe de longue date selon lequel jouer à des jeux vidéo endommage la vue d’un joueur. Il peut être intuitif de penser qu’un temps excessif devant l’écran nuirait à votre vision, mais Bavelier dit que ce n’est tout simplement pas vrai. Elle et son équipe ont mesuré la vue dans le laboratoire de joueurs et de non-joueurs, et les premiers avaient systématiquement une meilleure vision que les seconds – même ceux qui jouaient jusqu’à 15 heures par semaine avaient une meilleure vision qu’une vision 20/20.

Non seulement les joueurs ont une meilleure acuité visuelle, mais ils ont également une perception plus nette des différentes nuances de gris. Le Dr Bavelier fait une analogie avec un exemple de conduite dans un brouillard.

« L’autre façon dont les joueurs sont meilleurs est en fait de pouvoir résoudre différents niveaux de gris », a déclaré Bavelier. « Imaginez que vous conduisez dans le brouillard. Cela fait la différence entre voir la voiture devant vous et éviter l’accident ou avoir un accident. »

Un autre mythe qui va à l’encontre de ses découvertes est que les jeux entraînent des problèmes d’attention et une plus grande distractibilité. Les scientifiques étudient l’attention depuis des décennies et il existe de nombreux tests standard pour la mesurer de manière quantifiable.

Bavelier a constaté que les personnes qui jouent à Call of Duty ont une bien meilleure attention que les non-joueurs. Un test simple qu’ils ont utilisé consistait à montrer aux sujets du test des mots colorés et à leur demander d’indiquer la couleur d’encre de chaque mot au fur et à mesure qu’ils apparaissent. Certains mots ont introduit un conflit cognitif. Par exemple, le mot bleu apparaissant à l’encre rouge. Les résultats ont montré que les joueurs étaient beaucoup plus rapides à résoudre ces conflits que ceux qui ne jouaient pas.

Un autre test d’attention consiste à suivre plusieurs cibles en mouvement. La personne moyenne peut garder un œil sur environ trois ou quatre objets à la fois. Les joueurs de jeux vidéo d’action ont une durée d’environ six à sept. Ces résultats sont relativement prévisibles compte tenu de ce qu’il faut pour jouer à des jeux d’action comme Call of Duty, en particulier lors de matchs multijoueurs mouvementés. C’est aussi une bonne chose, car nous devons garder autant d’onglets de navigateur ouverts juste pour avoir une chance de marquer une nouvelle carte graphique ces jours-ci.

L’attention est un attribut critique lors de la conduite. Pensez simplement à toutes les choses auxquelles vous devez faire attention en même temps lorsque vous conduisez : les voitures devant, derrière et à côté de vous ; les enfants qui jouaient près de la rue devant nous ; la couleur du feu de circulation ; ta vitesse; la vitesse de circulation transversale à l’approche d’un feu vert. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous devez rester concentré lorsque vous conduisez. Et les tests en laboratoire montrent que les joueurs d’action sont très bons dans ce domaine.

Les recherches de Bavelier confirment davantage les résultats des tests pratiques avec l’imagerie cérébrale. Il y a trois zones du cerveau qui régulent l’attention. Le lobe pariétal contrôle l’orientation de l’attention. Le lobe frontal maintient l’attention. Enfin, le cingulaire antérieur contrôle la façon dont nous allouons la concentration et résolvons les conflits.

« Maintenant, lorsque nous faisons de l’imagerie cérébrale, nous constatons que ces trois réseaux sont en réalité beaucoup plus efficaces chez les personnes qui jouent à des jeux d’action », a déclaré Bavelier.

Cependant, nous revenons à nouveau à l’argument de savoir si ces résultats étaient directement liés aux jeux ou simplement à des facteurs environnementaux communs. Heureusement, Bavelier a également pris en compte la causalité, qui est facile à tester en laboratoire.

Bavelier et son équipe ont effectué une étude de formation contrôlée pour établir la causalité. Ce qu’ils ont fait, c’est de faire passer des tests cognitifs aux participants au début. Ensuite, les sujets jouaient 10 heures à des jeux d’action sur deux semaines en sessions de 40 minutes. Les sujets ont ensuite passé les mêmes tests cognitifs, et les résultats ont révélé que non seulement ils étaient plus performants, mais que les améliorations étaient toujours présentes cinq mois après la formation.

Les tests de formation montrent deux choses. Premièrement, ils prouvent la causalité entre les améliorations visuelles et cognitives lors de la lecture de jeux vidéo comme Call of Duty. Les effets positifs ne sont pas causés par les conditions environnementales communes aux joueurs. Deuxièmement, cela montre que l’entraînement de votre cerveau à ces jeux a des effets durables.

En effet, une autre étude réalisée à Shanghai en 2016 a montré que jouer à des titres à haute action recâble physiquement le cerveau, de sorte que les avantages sont au moins semi-permanents. Les chercheurs voulaient savoir si jouer à des jeux vidéo améliorait les compétences pratiques de conduite. Ils voulaient également savoir si le type de jeu importait.

Ils ont testé les participants à l’aide d’un simulateur de conduite. Un groupe a joué à des jeux d’action pendant 5 à 10 heures, et l’autre a joué à des jeux plus lents. L’étude a révélé que les joueurs d’action ont obtenu de meilleurs résultats lors des tests ultérieurs sur simulateur que les joueurs de non-action.

« Nos recherches montrent que jouer à des jeux vidéo d’action facilement accessibles pendant aussi peu que 5 heures peut être un outil rentable pour aider les gens à améliorer les compétences essentielles de contrôle visuomoteur utilisées pour la conduite », a déclaré le chercheur et co-auteur de l’article Li Li of Université de New York Shanghaï.

Les chercheurs ont utilisé Mario Kart et Rollercoaster Tycoon pour l’entraînement à l’action et à la non-action, respectivement. Le simulateur de conduite a été mis en place pour que les participants conduisent une voiture sur une voie tout en compensant les vents de travers qui ont affecté le comportement de la voiture.

« Les joueurs d’action expérimentés ont fait preuve d’une bien plus grande précision dans le maintien de leur voie et ont montré moins d’écart par rapport au centre face à des vents contraires croissants par rapport aux participants avec peu ou pas d’expérience des jeux vidéo d’action », a déclaré Li.

Les études des universités de Toronto, de Rochester et de l’Université de New York à Shanghai fournissent des preuves solides que les jeux vidéo renforcent les compétences et les fonctions cognitives essentielles à la conduite. Ils ont découvert que des éléments tels que le suivi des objets, l’acuité visuelle, la résolution des conflits optiques, l’attention et le temps de réaction sont tous positivement influencés par le jeu avec modération. Cependant, tous les jeux n’ont pas ces avantages positifs. Les jeux plus lents semblent n’avoir aucun effet.

Ironiquement, la recherche montre que les jeux de course ont un effet plus négligeable sur ces attributs que les jeux de tir à la première personne – des jeux où vous passez la plupart de votre temps à pied. Cela ne veut pas dire que les titres de course n’ont aucun avantage pour les pilotes. L’étude de Shanghai a montré que Mario Kart améliorait le temps de réaction mieux que jouer à Rollercoaster Tycoon.

On peut également affirmer que les jeux de course, en particulier les simulateurs comme Assetto Corsa, peuvent transmettre les compétences mécaniques nécessaires à la conduite d’une voiture. Bien que nous ne passions pas notre temps dans nos conducteurs quotidiens à prendre une courbe à 100 mph, les jeux de course peuvent donner aux joueurs une idée du moment où freiner ou corriger un dérapage, en particulier lors de l’utilisation de volants et de pédales de course.