The Game Awards : Comment voter pour le prix Player’s Voice ? Jeu du public de l’année

Il reste moins de deux jours avant le début des Game Awards 2021, le gala de remise des prix avec la plus forte couverture médiatique de l’industrie du jeu vidéo. Comme chaque année, ce sera alors quand on connaîtra les lauréats de toutes les catégories ; dont le Jeu de l’Année ou Jeu de l’Année (GOTY), choisi par les médias spécialisés (90%) et le public (10%). Cependant, il existe une catégorie que le public choisit exclusivement, appelée Player’s Voice, qui en 2020 a été remportée par Ghost of Tsushima. Il est temps de choisir quel est le GOTY du public. On vous explique comment voter.

Comment voter aux Game Awards 2021 pour le GOTY

Le vote du public aux Game Awards 2021 est divisé en trois tours : le 2 décembre (30 candidats dont nous devons voter 10) ; 5 décembre (10 candidats dont nous devons voter 5) et 7 décembre (5 candidats dont nous devons voter 1 match). Ainsi, jusqu’à la nuit de ce 8 décembre nous sommes à temps pour participer à la dernière sélection de 5 jeux vidéo. Les étapes sont très simples.

Les jeux candidats au Game of the Year 2021 pour le public (Player’s Voice) sont Forza Horizon 5, Halo Infinite, It Takes Two, Metroid Dread et Resident Evil Village. Nous ne pouvons voter que pour l’un d’entre eux.

Tout d’abord, nous accédons au site officiel des Game Awards. Maintenant, nous verrons les dates de vote à l’écran. Le dernier tour se compose de 5 nominés. Nous choisissons entre l’un d’eux. Nous nous connectons ensuite avec Twitter, Twitch, Facebook ou Google pour voter, enregistrer la progression de notre vote et vérifier nos coordonnées afin que notre vote soit validé. À tout moment, nous pouvons voir l’état actuel du vote. Les termes d’utilisation des données et de confidentialité sont indiqués sur le web.

Date et comment regarder les Game Awards 2021 en direct

Les Game Awards 2021 débuteront à 02h00 (CET) ce vendredi 10 décembre ; la nuit du jeudi au vendredi. Nous sommes actuellement certains que 40 à 50 jeux seront diffusés lors de la diffusion, dont au moins 10 annonces seront des premières mondiales. L’une de ces annonces est en préparation depuis deux ans et demi. Nous pouvons voir l’événement en direct depuis la chaîne officielle TGA de TGA.

