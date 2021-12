Bonne Immaculée Conception 2021, images et phrases de salutations à télécharger gratuitement et à envoyer sur Whatsapp

Pour la fête de l’Immaculée Conception le 8 décembre, voici de nombreuses images originales à télécharger gratuitement pour adresser un vœu et une prière à ses proches.

Le 8 décembre est la fête de l’Immaculée Conception, un anniversaire qui en plus de célébrer la conception de la Vierge Marie, le compte à rebours de la fête de Noël du 25 décembre et le coup d’envoi de la tradition de la décoration du sapin de Noël et de la préparation de la crèche. Malgré la proximité du lieu de naissance de Jésus, l’Immaculée Conception n’a cependant pas de liens directs avec la naissance du fils de Marie mais renvoie précisément à la conception de ce dernier, qui selon le dogme était préservée du péché originel. Pour célébrer la journée avec ses proches de près ou de loin, voici une sélection d’images à télécharger gratuitement pour envoyer des vœux à ses proches sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie, de Facebook à Whatsapp.

Bonjour et Bonne Immaculée Conception : images à envoyer le 8 décembre

Certaines ont un caractère plus nettement religieux, avec la Vierge Marie au premier plan, tandis que d’autres renvoient plus directement à la tradition du sapin de Noël : les images choisies et prêtes à télécharger gratuitement sont parfaites pour souhaiter une Bonne Immaculée Conception 2021 à ses amis et proches, quel que soit l’aspect de la récidive que l’on souhaite souligner. Toutes les images peuvent être publiées ou envoyées même sans dédicace spécifique, mais l’idéal est de joindre aux photos une pensée ou une prière pour les destinataires ou followers sur les réseaux sociaux.

Pour obtenir et utiliser les images, la procédure à suivre est toujours la même. La première étape se fait à partir de cette même page, de manière légèrement différente selon l’appareil utilisé. Sur un smartphone, il faut toucher une seconde avec le doigt les images souhaitées puis choisir l’option de sauvegarde parmi celles qui apparaissent à l’écran ; sur l’ordinateur, cliquez sur les images avec le bouton droit pour rechercher la même option, en vous souvenant du dossier dans lequel vous décidez de stocker le contenu. Pour envoyer ou publier les images enregistrées, vous devez d’abord ouvrir l’application choisie pour l’envoi, puis passer à la zone de composition. Qu’il s’agisse d’une publication sur Facebook, d’un message WhatsApp ou d’un contenu sur d’autres plateformes, le système d’attachement d’images est très similaire : il suffit de rechercher le bouton des pièces jointes ou des images – qui peut ressembler à un trombone ou à une photographie stylisée – puis à trouver l’image enregistrée dans la mémoire de votre smartphone ou de votre ordinateur.

Sur WhatsApp, vous pouvez transformer des photos en autocollants