CoD Warzone Pacific : date, heure et comment jouer à la nouvelle carte Battle Royale (Caldera)

Call of Duty : Warzone est sur le point de recevoir Caldera, la nouvelle carte se déroulant dans le Pacifique. Cela fait partie des événements qui se produisent actuellement; Si vous entrez dans le jeu dès maintenant, vous pouvez jouer à The Last Hours of Verdansk, une liste de jeux spéciaux sur la scène qui est sur le point de disparaître. La question est, quand peut-on jouer à Caldera ? Nous vous disons tous les détails à ce sujet. De plus, sur ces lignes, vous pouvez profiter de la nouvelle bande-annonce.

Carte Caldera dans Cod Warzone : quand et à quelle heure sera-t-elle disponible en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis ?

La carte du Pacifique sera disponible pour tout le monde le 9 décembre. De plus, les utilisateurs qui ont acheté Call of Duty Vanguard pourront y accéder 24 heures à l’avance. C’est-à-dire qu’ils l’auront disponible à partir de demain, mercredi 8 décembre. Le calendrier est le même dans les deux cas.

Espagne (heure française) : à 18h00

Espagne (Îles Canaries) : à 17h00

Argentine : à 13h00

Bolivie : à 12:00 heures

Brésil : à 13h00

Chili : à 12h00

Colombie : à 11h00

Costa Rica : à 10h00

Cuba : à 12h00

Equateur : à 11h00

Salvador : à 10h00

États-Unis (Washington DC) : à 12h00

États-Unis (PT) : à 09h00

Guatemala : à 10h00

Honduras : à 10h00

Mexique : à 11h00

Nicaragua : à 10h00

Panama : à 11h00

Paraguay: à 12:00 heures

Pérou : à 11h00

Porto Rico: à 12:00 heures

République dominicaine : à 12:00 heures

Uruguay : à 13h00

Venezuela : à 12:00 heures

Call of Duty Warzone est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.

Origine | Call of Duty : Zone de guerre