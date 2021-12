AMD prépare le kit de bureau 4800S basé sur des APU de console recyclés

Dans le contexte : avec les GPU flottant toujours bien au-dessus du PDSF et les fabricants vendant désormais des ordinateurs de bureau pré-construits sans GPU, de nombreuses personnes sont obligées de jouer le jeu de l’attente ou de payer des prix exorbitants. Pour certaines personnes, AMD proposera bientôt une solution provisoire sous la forme d’un kit de bureau basé sur des APU de console qui seront fournis avec une carte graphique Radeon RX 6600.

Plus tôt cette année, AMD a commencé à réutiliser les puces Xbox Series X et PlayStation 5 qui ont un GPU défectueux dans des kits de bureau. Il s’agit de solutions intégrées comprenant une petite carte mère mini-ITX, des puces GDDR6 soudées comme mémoire système, un seul emplacement d’extension PCIe et un assortiment d’options de stockage et de connectivité périphérique. La société a discrètement lancé le kit de bureau 4700S en juin pour environ 320 $, mais nous n’avons aucun mot officiel sur le nombre d’unités vendues depuis lors.

Selon VideoCardz, AMD prépare actuellement un nouveau kit de bureau 4800S, qui contiendra les mêmes APU défectueux recyclés des consoles de génération actuelle. L’APU du 4700S intègre un processeur Zen 2 à 8 cœurs et 16 threads qui a une horloge de base de 3,6 GHz et peut augmenter jusqu’à 4,0 GHz, mais le 4800S devrait être livré avec un APU légèrement overclocké et plus haut. Le kit de bureau 4700S est livré avec 8 ou 16 gigaoctets de mémoire soudée, ce qui peut également être le cas avec le nouveau kit.

Fait intéressant, le nouveau kit de bureau 4800S est disponible dans un facteur de forme micro-ATX et arbore un emplacement PCIe 4.0, tandis que le 4700S avait un emplacement PCIe 2.0 limité à 4 voies, limitant considérablement les cartes graphiques pouvant être utilisées. Le nouveau kit dispose également d’un emplacement M.2 et d’une connectivité Wi-Fi, et il prendra en charge les refroidisseurs de processeur AM4.

Le rapport indique qu’AMD regroupera le 4800S avec une carte graphique TUL (PowerColor) Radeon RX 6600, ce qui devrait suffire pour exécuter des jeux récents en 1080p. La date de sortie exacte n’est pas claire, mais les initiés de l’industrie pensent qu’AMD vise le premier trimestre 2022 pour le 4800S.