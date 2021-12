Le keynote de Nvidia au CES a lieu le 4 janvier, quelques heures avant la conférence de presse d’Intel

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Suite à une annonce similaire de son futur rival Intel pour les cartes graphiques, Nvidia a confirmé que son discours d’ouverture aura lieu au CES le 4 janvier, quelques heures avant que l’équipe bleue ne tienne sa conférence de presse.

Officiellement, Nvidia parlera de calcul accéléré, de conception, de simulations, de machines autonomes et, heureusement, de jeux. L’événement commence à 8 h 00, heure du Pacifique, deux heures avant qu’Intel ne donne le coup d’envoi de sa conférence de presse au CES.

Les GPU pour ordinateurs portables joueront probablement un grand rôle dans la présentation de Nvidia. @momomo_us a récemment tweeté qu’un magasin français répertoriait un nouvel Acer Nitro 5 avec un Intel Corei7-12700H et un RTX 3070 Ti avec 8 Go de RAM. Il n’existe actuellement aucune version pour ordinateur portable du RTX 3070 Ti, son annonce pourrait donc être sur les cartes. Nous nous attendons également à ce qu’Intel confirme les processeurs mobiles Alder Lake-P et Alder Lake-M lors de son événement.

Les joueurs espèrent entendre parler de nouvelles cartes graphiques actualisées de Nvidia, notamment les rumeurs RTX 2060 12 Go, RTX 3090Ti 24 Go, 3080 12 Go, 3070Ti 16 Go, etc. Il pourrait même parler de la pénurie de puces qui, selon lui, atténuera au second semestre de l’année prochaine.

Le discours sera diffusé en direct et vous pouvez le voir ici.

Bien qu’AMD n’ait pas d’événement presse au CES, il y a de nombreuses rumeurs affirmant qu’il tiendra une conférence le 4 janvier à la même date que ses concurrents CPU/GPU, peut-être à 7h00 PST. Si tel est le cas, attendez-vous à voir les puces mobiles Ryzen 6000H et Ryzen 6000U, peut-être de nouvelles cartes Radeon RX 6000 et plus de détails sur les processeurs Zen 3D V-Cache Vermeer-X.