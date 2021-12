The Matrix Awakening : une expérience Unreal Engine 5 disponible ; comment télécharger

Alors que The Matrix Resurrections approche à grands pas (sa première aura lieu le 22 décembre en salles), Epic Games a surpris tout le monde en lançant par surprise une application pour PS5 et Xbox Series X | S appelée The Awakening of the Matrix : Une expérience Unreal Engine 5. À l’intérieur, nous pouvons voir un compte à rebours, dont l’achèvement pointe directement vers le prochain grand événement de jeu vidéo que nous sommes sur le point de vivre : les Game Awards 2021, qui auront lieu aux premières heures du 9. au 10 décembre. Bien sûr, nous avons déjà un aperçu dans lequel il est difficile de différencier le Keanu Reeves virtuel, de celui que nous avons vu tant de fois sur grand écran.

Qu’est-ce que et comment télécharger l’application Matrix ?

C’est un programme entièrement gratuit auquel vous pouvez déjà accéder sur PS5 et Xbox Series X | S (il n’est pas compatible avec les consoles de dernière génération). Actuellement, vous ne pouvez rien y faire, au-delà de savoir que le moment de la révélation sera pendant l’événement susmentionné. Ci-dessous, nous fournissons les liens vers l’application pour chaque plate-forme.

Les résurrections matricielles : de quoi s’agit-il ?

Le prochain film de la série sortira très prochainement dans les cinémas du monde entier (22 décembre). L’histoire, selon le synopsis officiel de Warner Bros. Picures, « est une continuation de l’histoire qui se déroule dans le premier film Matrix (1999). Réunissez Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss en tant qu’icônes du cinéma Neo et Trinity dans une extension de leur histoire qui s’aventure dans la matrice et encore plus profondément dans le terrier du lapin. Une nouvelle aventure époustouflante avec de l’action à une échelle épique, se déroulant dans un monde familier mais encore plus difficile où la réalité est plus subjective que jamais et tout ce qu’il faut pour voir la vérité est de libérer votre esprit. «

Pour en revenir à la mystérieuse application, Unreal Engine nous invite aux Game Awards 2021, la cérémonie présentée par Geoff Keighley qui se tiendra aux premières heures du 9 au 10 décembre. Consultez le programme complet dans le lien suivant.

