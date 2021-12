La Terre obtient une boîte noire pour enregistrer le changement climatique, mais est-ce juste un coup de pub ?

Le point de vue de l’éditeur : la Terre obtient une boîte noire, et l’espoir est que, tout comme dans l’industrie de l’aviation, elle sera un jour utilisée pour aider à déterminer ce qui s’est mal passé. Le monolithe mesurera environ 32 pi x 13 pi x 9 pi une fois terminé, soit environ la taille d’un autobus urbain, avec des murs d’acier mesurant près de trois pouces d’épaisseur. Mais est-ce un véritable effort de préservation, ou juste un coup marketing ?

Il sera « construit pour nous survivre à tous », a déclaré Jonathan Kneebone, co-fondateur du collectif artistique Glue Society.

À l’intérieur de la boîte se trouvera une gamme de disques de stockage avec connectivité Internet – tous alimentés à l’énergie solaire – avec des batteries de secours. Des capteurs recueilleront des données sur les températures des terres et de la mer, l’acidification des océans (la réduction du pH de l’océan au fil du temps), les changements d’utilisation des terres et le CO2 atmosphérique. Il stockera également des données sur la population humaine, la consommation d’énergie et même les dépenses militaires.

Les données contextuelles telles que les titres des journaux, les publications sur les réseaux sociaux et les nouvelles d’événements tels que les réunions sur le changement climatique seront également archivées.

Jim Curtis de la société de communication marketing Clemenger BBDO a déclaré que l’idée est que si la Terre s’effondre à cause du changement climatique, « cet appareil d’enregistrement indestructible sera là pour que quiconque en tire des leçons ».

Si vous êtes un peu méfiant, eh bien, vous n’êtes pas seul.

Avec une société de marketing en tête, il est facile de considérer cela comme un simple coup de pub. Cette conclusion est encore plus facile à tirer une fois que l’on apprend que l’appareil n’aura la capacité de stocker des données que pour les 30 à 50 prochaines années. L’équipe a déclaré qu’elle étudiait la manière d’augmenter la capacité et qu’elle envisageait des méthodes à plus long terme, telles que l’inscription de données sur des plaques d’acier.

En supposant que cette chose soit enfermée et laissée à elle-même, même pendant 50 ans, il semble peu probable qu’elle ait une grande valeur historique. Les disques durs traditionnels ont des taux de défaillance élevés, tout comme les disques SSD. De plus, si nous parlons de centaines voire de milliers d’années dans le futur, il est plausible que cette chose finisse par être enterrée et perdue bien plus longtemps.

Si le groupe derrière cet effort était sérieux au sujet du stockage à long terme, il devrait peut-être envisager quelque chose de plus robuste, comme le stockage de données dans l’ADN.