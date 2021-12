L’événement End of Fortnite Season 8: dates, heures et comment le regarder en direct

Les premiers détails sur The End sont révélés, l’événement final de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapter 2. La reine du cube est sur le point de lancer son plan diabolique depuis The Pyramid. On vous dit tout ce qu’on sait juste ci-dessous :

L’événement de fin dans Fortnite Saison 8, dates et heures

Art officiel de l’événement El Fin

À 16h00 CET le mercredi 24 novembre 2021, Epic Games a annoncé l’événement El Fin par le biais d’une publication sur le site officiel du jeu.

L’événement The End, l’événement final de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2 se tiendra le samedi 4 décembre 2021 aux dates et heures suivantes selon notre région :

Espagne (péninsule et îles Baléares) : 22h05 le samedi 4 décembre

Espagne (Canaries) : 21h05 le samedi 4 décembre

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 18h05 le samedi 4 décembre

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 17h05 le samedi 4 décembre

Colombie, Équateur, Mexique, Panama et Pérou : 16 h 05 le samedi 4 décembre

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 15 h 05 le samedi 4 décembre

Pour participer à l’événement, nous obtiendrons un écran de chargement gratuit et un wrapper (nous ne savons pas encore lesquels, car ils sont cryptés dans les fichiers du jeu). De plus, Epic rappelle que les playlists de l’événement seront actives une demi-heure avant l’événement. Nous vous recommandons d’être à l’intérieur de Fortnite une heure avant pour éviter les problèmes. Ils nous rappellent également que les rediffusions ne seront pas disponibles une fois l’événement terminé ; Si nous voulons en garder un souvenir, nous devrons l’enregistrer.

Comme d’habitude, Epic Games a activé les comptes à rebours pour l’événement à la fois dans le hall …

… comme dans le jeu :

Pour aider les joueurs à monter de niveau afin d’obtenir toutes les récompenses du Battle Pass, en se connectant à Fortnite avant le 04/12/21, nous obtiendrons 225 000 XP.

De plus, du 27 novembre à 01h00 CET au 30 novembre à 01h00 CET, nous aurons un week-end Power Rise, au cours duquel nous aurons plus d’expérience en jouant à Fortnite.

Informations sur l’événement La fin de la saison 8 de Fortnite

C’est tout ce que nous savons sur l’événement qui ne peut pas être considéré comme un spoiler. Si vous voulez savoir tout ce qui a filtré sur l’événement, nous vous recommandons de lire cette autre news (avec des spoilers !).

L’événement consistera en un assaut sur la pyramide de la reine Cube, lancé depuis le fort / bunker en cours de construction au sud de Pleasant Park.

Fortnite : le chapitre 2 se terminera avec la saison 8

Le chapitre 2 de Fortnite se terminera avec la saison 8

L’annonce de l’événement confirme ce qui avait déjà été divulgué, à savoir que le chapitre 2 de Fortnite se termine par l’événement The End, saison 8. En d’autres termes : il n’y aura pas de chapitre 2 de Fortnite : saison 9, mais de chapitre 3 de Fortnite : saison 1 .

Sources : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration