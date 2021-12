Parce que les insectes sont plus sensibles qu’il n’y paraît

Les scientifiques reconsidèrent l’éventail des sensations que pourraient ressentir les insectes. « Ils peuvent éprouver du pessimisme et de l’optimisme. »

Pendant des décennies, l’idée que les insectes avaient des sentiments était considérée comme une hérésie, mais un nombre croissant de preuves conduit rapidement à reconsidérer l’éventail des sensations ressenties par ces animaux. Selon les chercheurs, les insectes peuvent littéralement être joyeux face aux surprises agréables, ou être optimistes ou effrayants, et réagir à la douleur comme le ferait n’importe quel mammifère.

L’apparente complexité de leurs sentiments, ou plutôt de leurs « primitifs émotionnels », grandit d’année en année, expliquent les entomologistes qui s’emploient à y voir clair. C’est le cas du professeur Geraldine Wright de l’Université d’Oxford qui, en 2011, avec des collègues de l’Université de Newcastle où elle travaillait à l’époque, a décidé d’essayer de détecter les émotions chez les insectes. « Lorsque les psychologues étudient cela chez les humains… ils peuvent vérifier ce que cela ressent [lo stato emotivo di una persona] car ils peuvent demanderWright a expliqué à BBC. Comprendre ce que sont les émotions chez les abeilles demande un peu plus d’ingéniosité.

Pour ce faire, les chercheurs ont d’abord entraîné un essaim d’abeilles à associer un type d’odeur à une récompense sucrée et un autre à un liquide désagréable additionné de quinine, un produit chimique qui donne à l’eau tonique son goût amer. Ensuite, les scientifiques ont divisé les abeilles participantes en deux groupes. L’un d’eux a été secoué vigoureusement – un sentiment que les abeilles détestent, même si ce n’est en fait pas nocif – pour simuler une attaque d’un prédateur. L’autre groupe d’abeilles a été laissé pour profiter de la boisson sucrée.

Pour savoir si ces expériences avaient affecté l’humeur des abeilles, Wright les a ensuite exposées à des odeurs inédites et ambiguës. Ceux qui avaient passé une bonne journée étiraient généralement leurs pièces buccales en prévision d’une autre collation, suggérant qu’ils s’attendaient à plus de la même chose. Les abeilles qui avaient été dérangées étaient moins susceptibles de réagir de cette façon : elles étaient devenues cyniques.

Curieusement, l’expérience a également suggéré que les abeilles ne ressentaient pas une forme de pessimisme incompréhensible et non identifiable, mais un sentiment qui n’était peut-être pas trop différent du nôtre. Tout comme les humains qui se sentent exaspérés, le cerveau de ces abeilles avait des niveaux inférieurs de dopamine et de sérotonine. (Il avait également des niveaux inférieurs d’octopamine, une hormone d’insecte, qui serait impliquée dans les voies de récompense.)

Wright a expliqué que son expérience avec les abeilles ne signifie pas nécessairement que tous les insectes peuvent faire l’expérience du pessimisme ou de l’optimisme. Les abeilles sont exceptionnellement sociales et leur vie communautaire dans la ruche est particulièrement exigeante sur le plan cognitif, elles sont donc considérées comme des insectes intelligents. « Mais… probablement d’autres insectes peuvent aussi être pessimistesConclut Wright.