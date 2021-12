Les voleurs cachent des AirTags sur les voitures pour les retrouver lorsqu’elles sont volées

La police canadienne a signalé cinq cas dans lesquels les appareils ont été utilisés pour suivre des véhicules depuis des parkings publics jusqu’à des endroits plus isolés.

Les AirTags d’Apple sont de formidables accessoires pour retrouver des objets oubliés entre des coussins de canapé ou perdus sur le chemin de la maison à l’école ou au travail, mais leur facilité d’utilisation et leur précision en font aussi des outils dangereux entre les mains de toute personne malintentionnée. Pour le prouver il y a un cas mis en lumière par la police canadienne, qui a rapporté cinq vols de voitures survenus de manière similaire et tous basés sur l’utilisation du tracker bluetooth de la maison Cupertino : dans tous les cas l’appareil a été placé par les voleurs à bord les voitures qu’ils voulaient récupérer, puis les traquer jusqu’au domicile des propriétaires et attendre la nuit pour commettre le vol.

AirTag, le revers de la médaille

Les AirTags d’Apple sont des émetteurs Bluetooth qui peuvent être attachés à des objets de valeur tels que des valises, des sacs et des porte-clés, et connaissent un grand succès précisément parce qu’ils fonctionnent mieux que leurs autres homologues. Leur secret est qu’ils peuvent communiquer avec tous les iPhones existants et actifs à portée de leur puce Bluetooth ; Peu importe à qui appartient le téléphone à proximité, si le gadget détecte la présence d’un AirTag, il le localise en utilisant sa propre position. Le résultat est que le propriétaire peut localiser l’appareil avec l’aide automatique de millions d’iPhones répartis dans le monde, mais le problème est que le propriétaire d’un AirTag peut ne pas avoir de bonnes intentions et vouloir cacher volontairement le produit dans un sac à dos ou un sac pour suivre quelqu’un ou quelque chose à distance.

Les voitures volées

C’est ce qui s’est passé dans au moins cinq cas révélés par la police à York, au Canada. Les enquêteurs ont déclaré que les vols – tous survenus au cours des trois derniers mois – se sont déroulés de manière similaire : les AirTags étaient cachés sur les voitures à voler lorsqu’elles étaient garées dans des parkings publics, et se sont poursuivies jusqu’aux conditions de leur vol. propriétaires ils n’étaient pas idéaux. D’après ce qui a été rapporté, c’est le réseau de communication Dov’è qui aurait facilité la tâche, rendant moins risquée la maîtrise des véhicules.

La solution d’Apple

La maison de Cupertino est consciente du problème et a identifié ces derniers mois quelques solutions qui l’atténuent. Tout d’abord, les AirTags commencent à émettre un son après un intervalle de temps trop long (de 8 à 24 heures) passé loin du propriétaire, afin que toute personne ou individu suivi puisse se rendre compte de la présence du gadget de suivi ; La dernière mise à jour iOS permet également aux propriétaires d’iPhone de savoir s’il y a l’AirTag de quelqu’un d’autre à proximité, et la même nouveauté sera introduite sur les téléphones Android avec une application spécifique. Cependant, des cas tels que ceux signalés par la police canadienne restent partiellement découverts, car les voitures qui ont été ciblées par des criminels peuvent avoir été garées loin de la portée acoustique des accessoires.