Championnats FIA Gran Turismo 2021, finales mondiales ; date, heure et comment suivre

Les Championnats FIA Gran Turismo 2021 tiendront leurs finales mondiales ce week-end. Entre le 4 et le 5 décembre, nous vivrons le dénouement de la Nations Cup et des Manufacturer Series. Trois Espagnols se battront pour remporter la victoire entre les deux modalités.

Comment regarder la finale des Manufacturer Series ?

La première date de la finale débutera ce samedi 4 décembre à 15h00 (CET). 12 équipes de trois pilotes représenteront les marques disponibles dans Gran Turismo Sports. Coque López est la principale option pour l’Espagne. Il défendra les couleurs Toyota aux côtés de ses coéquipiers Igor Fraga et Tomoaki Yamanaka. Le trio part du leadership qu’ils partagent avec l’équipe Mazda. Subaru, quant à lui, n’est qu’à quatre points des deux.

Vous pouvez suivre la diffusion en direct via la chaîne officielle PlayStation Espagne sur Twitch.

Comment regarder la finale de la Coupe des Nations ?

17 pays avec un total de 32 pilotes se battront pour hisser leur drapeau en tête du classement. Le deuxième et dernier rendez-vous aura lieu le dimanche 5 décembre à 15h00 (CET). L’italien Valerio Gallo est le favori pour emmener le chat à l’eau. Il prend six points au deuxième classé, José Serrano, l’option la plus claire des Espagnols. Coque López reste à la quatrième place du général. Le dernier tour de l’Espagne est sur les épaules de Nico Romero, déjà loin des positions ci-dessus.

Vous pouvez suivre la diffusion en direct via la chaîne officielle PlayStation Espagne sur Twitch.

Date et heure des finales mondiales

Comme nous l’avons dit, les deux finales ont lieu les 4 et 5 décembre à 15h00 (CET).

Espagne (heure française) : à 15h00

Espagne (Îles Canaries) : à 14h00

Argentine : à 10h00

Bolivie : à 09h00

Brésil : à 10h00

Chili : à 09h00

Colombie : à 08h00

Costa Rica : à 07h00

Cuba : à 09h00

Equateur : à 08h00

El Salvador : à 07h00

États-Unis (Washington DC) : à 09h00

Guatemala : à 07h00

Honduras : à 07h00

Mexique : à 08h00

Nicaragua : à 07h00

Panama : à 08h00

Paraguay : à 09h00

Pérou : à 08h00

Porto Rico : à 09h00

République dominicaine : à 09h00

Uruguay : à 10h00

Venezuela : à 09h00

États-Unis (PT) : à 06h00

Source : communiqué de presse (LastLap)