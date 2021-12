De nouvelles options de retouche photo arrivent sur OneDrive sur le Web

Aujourd’hui, la plupart de nos lecteurs ne découvrent rien en parlant de OneDrive. Il s’agit du cloud Microsoft destiné aux particuliers et aux entreprises qui nous permet de stocker des photos, des fichiers et tout ce dont nous avons besoin. Désormais, ils étendent les capacités de retouche photo dans OneDrive, car il s’agissait de l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs. Aujourd’hui, de nouvelles fonctionnalités arrivent et sont mises en œuvre dans le service sur le Web.

Modifier des photos dans OneDrive sans quitter votre navigateur

Comme vous pouvez l’imaginer, les grandes fonctions ne sont pas incluses en termes de retouche photo. Une série d’options de base sont proposées qui nous permettront d’apporter des corrections simples à nos photos. De cette façon, OneDrive nous aidera également à bien stocker nos photos avec une édition de base. Actuellement, trois fonctions sont disponibles : Recadrer, Ajuster et Filtrer.

Comme son nom l’indique, le recadrage nous permet de recadrer manuellement nos photos ou de les sélectionner parmi un ensemble de proportions prédéterminées. Cette fonction nous permet également de faire pivoter les images. Le réglage nous permet de modifier la lumière et la couleur des photos à l’aide de curseurs pour l’exposition, le contraste, la saturation, la teinte et plus encore. Cette nouvelle fonctionnalité a commencé à être déployée auprès des utilisateurs de OneDrive en juin.

De leur côté, les filtres offrent une variété de styles prédéfinis pour nos photos. La mode qui a commencé avec les réseaux sociaux arrive maintenant à OneDrive qui nous permet d’ajouter des effets à nos photos. Comme les effets sont chargés par le diable, on peut choisir de remplacer le fichier d’origine ou de l’enregistrer en tant que nouveau fichier. Chez Microsoft, conscient des dangers de l’édition, ils ont intégré l’historique des versions pour éviter les problèmes. Ainsi, comme dans Office, nous pouvons récupérer un fichier au cas où nous appliquons accidentellement un effet incorrect.

Enfin, nous aurons également la possibilité d’ajouter des éléments à nos photos dans OneDrive. Cette fonctionnalité devrait arriver fin décembre. Comme toujours, le déploiement est progressif donc il faudra peut-être attendre quelques jours pour profiter de toutes les fonctions.