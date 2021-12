Battlefield 2042 : Comment résoudre les problèmes de pointage de la souris

Battlefield 2042 profite déjà des nouvelles introduites par la mise à jour numéro 3, la plus importante qu’elle ait reçue à ce jour. Cependant, cela n’a pas été sans problème qui compromet l’expérience de base. Les utilisateurs de PC signalent que l’axe horizontal de pointage ne fonctionne pas lorsqu’ils utilisent la souris. Cela rend impossible le déplacement correct de la caméra.

Depuis EA DICE, ils ont partagé une solution temporaire liée aux fichiers d’installation. L’équipe indique que les joueurs doivent restaurer les paramètres par défaut en supprimant le fichier ‘PROFSAVE’. Vous le trouverez dans ma doc > Battlefield 2042 > Paramètres.

Nous avons remarqué que certains joueurs sur PC ne sont pas en mesure d’utiliser la saisie horizontale de la souris après la mise en ligne de la mise à jour n ° 3🖱️ Restaurez les paramètres par défaut en supprimant les fichiers « PROFSAVE » dans Mes documents> Battlefield 2042> Paramètres pour continuer à jouer Sachez que cela réinitialise tous vos paramètres de jeu⚠️ pic.twitter.com/XCVcMt0Stj – Communication directe sur le champ de bataille (@BattlefieldComm) 2 décembre 2021

Tous les ajustements que vous avez effectués dans les paramètres du jeu seront réinitialisés à ce moment-là. Vous devez à nouveau modifier les options souhaitées comme lorsque vous avez commencé à jouer.

Les utilisateurs de la console Battlefield 2042 demandent un support clavier et souris

La communauté continue de réclamer diverses fonctions qui ne sont pas encore prises en charge. Au-delà des classements complets en jeu ou du chat vocal, une base de joueurs demande la prise en charge du clavier et de la souris sur les versions de nouvelle génération : PS5 et Xbox Series X | S.

« Il y a un pourcentage élevé de la communauté des joueurs qui ne peut pas mettre à niveau ses PC pour répondre aux exigences de Battlefield 2042 », déclarent les organisateurs. « Cela est dû à la pénurie de composants informatiques », dont la distribution a été affectée par les spéculateurs. « Ce qui coûtait 300 ou 600 dollars » est désormais atteint « pour 1 000 ou 2 000 dollars ».

Les arguments qu’ils avancent vont encore plus loin. Ils expliquent que le lancement du nouveau matériel a conduit « de nombreux joueurs sur PC à jouer sur console avec clavier et souris », car ils « ont actuellement le pouvoir » d’approcher les paramètres de l’ordinateur. Une autre raison impérieuse est le cross-play, une tendance déjà présente dans des titres comme Call of Duty : Vanguard ou Fortnite.

La source: EA DIT