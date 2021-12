Windows 11 vous permettra de changer facilement le navigateur par défaut

ASUS Chromebook C523NAA20071 Ordinateur Portable Tactile 15,6'' FHD (Celeron N3350, RAM 8Go, 64Go EMMC, Chrome OS) Clavier AZERTY Français

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables sûrs, rapides et intelligents qui fonctionnent sous le système d'exploitation Chrome OS : démarrage en quelques secondes, aucuns ralentissements dans le temps grâce aux mises à jour automatiques, antivirus déjà intégré et batterie longue durée. Que ce soit sur le Web ou via les applications du Google Play Store, vous pouvez tout faire avec les Chromebooks : laisser libre cours à votre créativité, optimiser votre productivité, regarder des films/séries ou jouer aux jeux que vous aimez déjà. Les Chromebooks sont compatibles avec Microsoft Office. Retrouvez les applis Word, Excel et PowerPoint sur le web. Ecran : tactile 15.6" Full HD | Processeur : Intel Celeron N3350 Mémoire RAM : 8 Go | Stockage : 64 Go eMMC. Profitez de 100 Go de stockage en ligne offerts en activant l'offre d'essai d'1 an à Google One. Vos fichiers sont automatiquement sauvegardés, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel device connecté à internet. Autonomie : jusqu'à 10h. Faites-en plus avec une seule charge, Chrome OS optimise en permanence les performances de la batterie. Poids : 1,43 kg Connectivité : 2 x USB 3.1 Gen1, 2 x USB Type C, lecteur de carte microSD, combo jack audio/micro 3,5mm Les Tutos Chromebook : débutez en toute simplicité sur Chromebook grâce à des tutos 100% gratuits, en direct vidéo avec nos experts. Vous recevrez le lien d'inscription par email suite à votre achat. Cet ordinateur portable ne fonctionne pas sous le système d’exploitation Windows