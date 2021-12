La dernière enquête Steam montre des gains tout autour d’Ampère, Windows 11 réduit la part de son prédécesseur

En un mot : c’est le début d’un nouveau mois, et cela signifie une enquête Steam mise à jour. En novembre, AMD a poursuivi sa tendance à réduire lentement l’avance des processeurs d’Intel. Et bien que le nombre de personnes achetant de nouvelles cartes graphiques reste faible, il est compréhensible que chacun des membres de la gamme Ampere ait enregistré de légers gains. Ce fut également un très bon mois pour Windows 11.

Dans la catégorie CPU, AMD a continué d’augmenter sa part d’utilisateurs. Le nombre total de processeurs rouges dans les ordinateurs des participants à l’enquête est passé à 31,53 % le mois dernier, marquant un bond de +0,69 %, qui est par coïncidence la même augmentation que nous avons vue entre septembre et octobre. AMD sera sans doute ravi, d’autant plus qu’Alder Lake a été lancé le 4 novembre, mais le plein impact des dernières puces d’Intel se fera-t-il sentir dans les résultats de décembre ?

En ce qui concerne les GPU, il y a eu peu de changement en haut du graphique car la GTX 1060 conserve la première place qu’elle aura occupée pendant trois ans à partir du mois prochain – la dernière carte numéro un était la GTX 750 Ti. Cependant, la GTX 1650 rattrape son retard grâce à une hausse de +0,16%.

L’enquête de novembre a été une autre excellente performance pour Ampère. Toutes les cartes les plus récentes de Nvidia ont vu leurs parts d’utilisateurs augmenter – le GPU pour ordinateur portable RTX 3060 était le plus performant du mois avec + 0,41 % – même le RTX 3090 cher et insaisissable a légèrement augmenté (+ 0,01 %). Il semble que malgré leurs problèmes de prix et de disponibilité, les gens parviennent toujours à acheter les dernières cartes graphiques.

Quant à AMD, la Radeon RX 6700 XT (0,20 %) reste la seule carte RDNA 2 avec suffisamment de part pour figurer dans le graphique principal. Mais la section Vulkan Systems montre à la fois les Radeon RX 6900 XT et Radeon RX 6800 XT connaissant de petits gains, de sorte qu’elles pourraient bientôt atteindre les 0,15% requis pour entrer dans le graphique principal, en supposant que l’augmentation de prix signalée n’affecte pas encore plus les ventes.

Ailleurs, Windows 10 a connu une forte baisse alors que plus de 6% des participants sont passés à Windows 11. Le dernier système d’exploitation de Microsoft détient désormais une part de 8,28%, n’ayant participé à l’enquête que le mois dernier avec 1,82%. Les chiffres correspondent à un rapport de novembre montrant qu’environ 5% des utilisateurs de PC exécutaient Windows 11.