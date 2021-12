Fortnite : Guide des défis Jumpman ; toutes les récompenses

À partir de 01h00 CET le 02/12/2021, les nouveaux défis et missions pour Jumpman, d’Air Jordan XI Cool Gray, de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2. Nous vous expliquons comment relever chaque défi et mission de Fortnite de ce lot. Dans cette section de notre guide complet Fortnite Battle Royale, nous vous expliquons comment surmonter ces défis avec succès et comment gagner des récompenses gratuites :

Fortnite : guide des missions Jumpman

Terminez les défis de tir spéciaux Jumpman (0/4) – Récompense : 45 000 XP de saison

Terminez les défis de tir spéciaux Jumpman (0/5) – Récompense : style croisé pour le skin Swish et style Playmaker pour le skin Hangtime

Terminez les défis de tir spéciaux Jumpman (0/6) – Récompense : 45 000 XP de saison

Terminez les défis de tir spéciaux Jumpman (0/8) – Récompense : 45 000 XP de saison

Terminez les défis de tir spéciaux Jumpman (0/9) – Récompense : style Downtown pour le skin Swish et style MVP pour le skin Hangtime

Terminez les défis de tir spéciaux Jumpman (0/10) – Récompense : 45 000 XP de la saison

Terminez les défis de tir spéciaux Jumpman (0/12) – Récompense : 45 000 XP de la saison et graffiti Deep in the Paint

Comment accéder à la carte de la zone créative de Jumpman

Nous pouvons entrer dans la carte créative Jumpman Zone avec le code de l’île 5519-3138-2454

Pour accéder à la nouvelle carte du Mode Zone Créative de Jumpman, il suffit de sélectionner votre playlist dans le menu de sélection de mode, ou d’utiliser le code 5519-3138-2454 dans la section « Code île ». Toutes les missions de cet événement sont terminées sur cette carte.

Terminez les défis de tir spéciaux Jumpman

Dès que nous entrons dans la carte créative de Jumpman Zone, nous verrons six portails qui nous transportent vers d’autres niveaux :

Les niveaux du mode créatif sont les suivants :

Changement de couleur Rumble X Jordan

petite ville | REP

Couleur du tiret

Open World Climbing : l’objectif de Jordan est d’escalader la montagne ; Lorsque nous atteignons le niveau, il y a un panneau au début avec lequel nous pouvons interagir pour nous emmener vers cet objectif et essayer de le compléter.

200+ niveau Easy Deathrun x Jordan

Fishtopie

En remplissant l’objectif de l’un d’entre eux, nous obtenons des baskets Air Jordan XI Cool Grey en récompense. Nous devons interagir avec eux pour les obtenir :

Nous avons récupéré une paire d’Air Jordan XI Cool Grey pour avoir relevé l’un des défis des niveaux Creative

Avec eux, nous pouvons revenir à la carte créative Jumpman Zone, et accéder à l’immense porte blanche qui se trouve juste derrière nous dès que nous entrons dans la carte.

La salle MVP 1 est juste derrière nous ; on peut y entrer avec une seule paire de baskets Air Jordan XI Cool Grey

Une fois ici, nous verrons plusieurs portails qui nous mèneront à des zones de défi de trickshot; En les complétant, nous obtenons les récompenses :

Dans la salle MVP 1, nous pouvons accéder à divers défis de trickshots avec des ballons de basket

Les défis Trickshot sont de petits niveaux de deathrun; ce que vous devez faire est de prendre des ballons de basket et de les tirer. On vise simplement le panier et on relâche le bouton de tir lorsque la trajectoire du ballon coïncide avec l’intérieur du cerceau (la trajectoire oscille automatiquement). Lorsque nous canaste, nous obtiendrons une augmentation de vitesse que nous devrons utiliser pour passer à la zone suivante, et ainsi de suite jusqu’à ce que nous ayons terminé le niveau.

Nous jetons un ballon de basket au panier

En complétant suffisamment de niveaux de trickshots, nous obtiendrons les différentes récompenses.