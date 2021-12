6 trésoriers américains demandent des réponses à Activision Blizzard concernant des allégations de harcèlement

Dans le contexte : lorsque les entreprises se comportent mal, il n’est pas rare qu’elles sortent de l’autre côté sans scrupules. Malheureusement pour Activision Blizzard et son PDG, Bobby Kotick, cela n’a pas été le cas jusqu’à présent. L’image publique des deux parties a été considérablement ternie récemment, car les journalistes et les enquêteurs de l’État ont découvert de multiples cas de harcèlement sexuel, d’agression et pire encore au sein de l’entreprise. Mais les problèmes d’Activision Blizzard ne s’arrêtent pas là : désormais, 6 trésoriers d’État demandent des réponses au conseil d’administration de l’entreprise.

Les trésoriers en question sont originaires de Californie, du Massachusetts, de l’Illinois, de l’Oregon, du Delaware et du Nevada. Selon Axios, ils ont collectivement envoyé une lettre au conseil d’administration d’Activision Blizzard demandant une réunion pour « discuter [their] réponse aux défis et aux expositions aux risques d’investissement auxquels Activision est confrontée. »

Dans la lettre, les trésoriers auraient également déclaré qu’ils « peseraient un appel à voter » contre la réélection des « administrateurs en exercice ». Apparemment, cela fait référence à un appel d’un groupe d’actionnaires d’Activision Blizzard qui a exigé la démission de Kotick le mois dernier.

La lettre complète à Activision Blizzard n’a pas été publiée dans son intégralité par Axios, ni officiellement publiée par les trésoriers impliqués, nous ne pouvons donc pas la séparer pour plus de détails. Cependant, d’une manière générale, les trésoriers estiment qu’il doit y avoir des « changements radicaux » chez Activision Blizzard, mais l’équipe de direction actuelle pourrait ne pas avoir les « compétences, ni la conviction » pour instaurer ces changements.

Étant donné que le conseil d’administration de la société a défendu Bobby Kotick malgré les allégations qui lui sont faites, il est peut-être compréhensible que les trésoriers aient ce sentiment. Après tout, si ces allégations sont vraies, il peut y avoir un conflit d’intérêts en jeu. Peut-on s’attendre à ce que Kotick adopte un changement « en profondeur » s’il est impliqué dans les activités qui doivent être modifiées ? Peut-être, peut-être pas. Le conseil le pense certainement, mais nous laisserons les enquêteurs officiels avoir le dernier mot.

Dans tous les cas, cela a été quelques mois horribles pour la direction d’Activision Blizzard, et il ne semble pas que les choses s’améliorent de sitôt. Cependant, avec un peu de chance, la situation force simplement améliorer pour les employés de l’entreprise. Seul le temps nous le dira.