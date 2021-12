Qualcomm s’associe à Razer pour lancer un kit de développement de jeu portable alimenté par Snapdragon

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Avec le lancement prochain de Steam Deck de Valve dans tous les esprits, des entreprises comme Razer et Qualcomm prennent note de l’intérêt croissant des consommateurs pour les appareils de jeu PC puissants mais portables. C’est pourquoi les deux sociétés se sont associées pour développer une toute nouvelle machine de jeu portable. Ou plutôt, un kit de développement pour un. L’appareil exécutera la première génération du silicium Snapdragon G3x récemment annoncé de Qualcomm.

L’appareil n’a pas de nom de code élégant pour le moment, alors Qualcomm l’appelle simplement le premier « Kit de développeur de jeux portables Snapdragon G3x », qui ne sort pas exactement de la langue. Mais c’est bien. Ni Razer ni Qualcomm n’essaient de vendre cela à l’utilisateur moyen, donc un nom de produit tape-à-l’œil n’est pas nécessaire. L’annonce a fuité il y a quelques jours, et nous attendons juste la révélation officielle depuis.

Donc, si ce gadget n’est pas destiné aux joueurs ordinaires, qu’est-ce que est son but? Comme pour tout kit de développement, il est destiné à aider les développeurs de jeux et de matériel à créer des produits bien adaptés au marché des jeux portables, qui connaîtra probablement une croissance substantielle dans les années à venir.

C’est particulièrement vrai si Steam Deck et ses concurrents vendent suffisamment d’unités pour attirer l’attention des développeurs. Étant donné que le Steam Deck a reçu tellement de réserves que Valve a dû repousser sa date de lancement estimée à plusieurs reprises, nous doutons que ce soit un problème.

Quoi qu’il en soit, l’appareil est large, rectangulaire et équipé d’un ensemble de boutons assez standard : deux joysticks, un d-pad, deux boutons d’épaule, deux déclencheurs, quatre boutons de visage étiquetés et trois boutons supplémentaires pour Démarrer, Sélectionner, et une autre option dont nous ne pouvons pas distinguer le nom.

En ce qui concerne ses autres attributs physiques, l’appareil dispose d’un écran OLED de 6,65 pouces avec une résolution de 1080p et une prise en charge de taux de rafraîchissement « jusqu’à » 120 Hz. Il dispose également d’une webcam 5MP intégrée conçue pour le streaming, prenant en charge l’enregistrement 1080p, 60 FPS. De plus, vous trouverez deux microphones nichés sur les côtés gauche et droit de l’écran pour la capture audio.

Bien que nous imaginions que la plupart des utilisateurs joueront avec des écouteurs ou des écouteurs, l’unité contient des « haut-parleurs à 4 voies » qui sont censés fournir « un son fantastique ». Qualcomm affirme que l’ergonomie est également solide, mais nous ne serions pas en mesure de le confirmer sans essayer nous-mêmes une unité.

Qu’en est-il du matériel sous le capot ? De toute évidence, il comporte un Snapdragon G3x comme mentionné précédemment (qui contient un GPU Adreno non spécifié), mais d’autres détails tels que la capacité de RAM sont toujours en suspens. L’appareil dispose d’un port USB-C, d’une fonctionnalité DisplayPort sur USB-C, d’une prise en charge Bluetooth 5.2 et d’une batterie de 6 000 mAh.

Fait intéressant, Qualcomm indique que la plate-forme de jeu G3x Gen 1 prendra en charge les jeux en nuage, les jeux Android, les jeux sur PC et même l’utilisation d’applications Android à partir du même appareil. Ce n’est évidemment pas impossible à réaliser sur un PC normal (loin de là), mais si la commutation entre toutes ces fonctions est transparente, Qualcomm pourrait avoir quelque chose de spécial.