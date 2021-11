A quand les Game Awards 2021 et comment voter pour le jeu de l’année (GOTY) ?

Les Game Awards 2021 se rapprochent de plus en plus. Les récompenses avec la plus grande profondeur médiatique dans le secteur du jeu vidéo nous invitent en décembre à découvrir une année de plus les titres récompensés dans différentes catégories ; parmi eux, le Best Game of the Year, Game of the Year (GOTY, pour son acronyme en anglais). L’événement, dirigé par Geoff Keighley, a des dates de nomination claires, le vote des gagnants et la révélation conséquente des gagnants. Nous vous disons quand aura lieu les Game Awards 2021 et comment chacun peut voter pour faire partie du processus.

The Game Awards : date de l’événement en Espagne et dans le reste du monde

Les Game Awards ont lieu aux premières heures du 9 au 10 décembre, plus précisément à partir de 01h00 (CET), heure de la péninsule espagnole, déjà entré le vendredi 10 décembre. L’avant-première commencera à 00h30 (CET) le vendredi 10 décembre. En Amérique latine, ce sera dans l’après-midi du jeudi 9 décembre encore. En direct de Los Angeles, en Californie, il devrait se terminer vers 05h00 (CET). Le gala durera environ quatre heures. Plus bas dans cette news, vous trouverez le détail complet du calendrier de ces TGA 2021.

Au total, l’organisation a annoncé que nous connaîtrons plus de 10 premières mondiales de jeux vidéo lors du gala, qui s’ajouteront à plus de 40 autres annonces. Ce sera alors lorsque les gagnants de tous les prix seront annoncés. De la meilleure réalisation à la meilleure narration, meilleure direction artistique, son, bande originale, jeu d’acteur, multijoueur, RPG, combat, action, aventure, accessibilité… Et oui, aussi le jeu de l’année.

Quels jeux sont nominés pour GOTY aux Game Awards 2021 ?

Dans The Game Awards 2021, il y a six jeux vidéo nominés pour GOTY, qui sont les suivants : Psychonauts 2, Resident Evil Village, It Takes Two, Metroid Dread, Ratchet & Clank : A Dimension Apart et Deathloop.

Comment voter pour le jeu GOTY de l’année ? Comment se passe le vote ?

Le processus de sélection des titres nominés pour le Jeu de l’année se fait en plusieurs étapes. Premièrement, les médias et influenceurs choisis doivent envoyer une liste avec leurs postulats dans chaque catégorie ; environ cinq titres dans chacun. De cette somme de votes de tous les médias participants, une sélection finale de nominés sort.

Quelques semaines plus tard, les Game Awards ont de nouveau contacté les médias pour désigner les gagnants. Les gagnants sont déterminés par les votes du jury (90%) et les votes du public (10%). Geoff Keighley ne vote pas et ne participe pas au vote.

Si vous souhaitez voter, vous pouvez le faire en cliquant ici. Vous devez vous inscrire avec votre compte Gmail, Twitter, Facebook ou Twitch. Une fois connecté, vous pouvez voter dans toutes les catégories. Les votes des fans peuvent être soumis jusqu’au 9 décembre à 03h00 (CET).

Vous pouvez consulter l’ensemble complet des médias faisant partie du jury des Game Awards ici ; Netcost-Security est inclus dans la liste des en-têtes européens. Au total, ce sont 103 médias qui envoient leurs votes.

À quelle heure est le gala des Game Awards 2021 dans le monde ?