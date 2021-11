Intel change les choses avec les versions non-K d’Alder Lake

Récapitulatif : Dans les générations précédentes, les processeurs Intel K et non K se distinguaient principalement par leur potentiel d’overclocking : le premier le permet, et le second pas. Selon le modèle, Intel a également downclocké la version non-K d’une centaine de mégahertz à environ un gigahertz.

Quelque chose est différent à propos des versions non-K d’Alder Lake. Si vous ne l’avez pas remarqué, ils ne sont pas encore publiés – un retard qui ne s’est produit qu’une seule fois au cours des cinq dernières générations. Et, selon l’utilisateur DDAA117, qui a divulgué avec précision les spécifications des processeurs K plus tôt cette année, les versions non K présenteront par intermittence de grands écarts par rapport à leurs homologues.

Entre le leaker vétéran Momomo, listes de détaillants erronées, et DDAA117, il existe une image assez claire des processeurs non-K. En effet, il existe même une image réelle des i9-12900, i5-12600, i5-12500 et i5-12400.

Au sommet du tas, le 12900 se trouve assez confortablement en tant que processeur Intel à battre pour les non-overclockeurs. Il ne perd pas grand-chose par rapport à son homologue K ; il a la même configuration de cœur 8P + 8E, et il ne perd que 100 MHz sur l’horloge boost de ses cœurs de performance et 1 GHz sur l’horloge de base de ses cœurs de performance.

C’est la même histoire avec le 12700, sauf qu’il perd 1,5 GHz sur sa fréquence de base.

Pendant ce temps, le 12600 perd beaucoup. Il utilise le silicium Alder Lake de milieu de gamme sans cœurs d’efficacité, tandis que le 12600K utilise le silicium haut de gamme avec quatre cœurs d’efficacité sur huit activés. Par conséquent, le 12600 a six cœurs de performance au total, tandis que son homologue a des cœurs 6P + 4E. L’horloge boost de ses cœurs de performance est également inférieure de 100 MHz et son horloge de base chute de 400 MHz.

12900 12700 12600 12500 12400 P-Cores 8/16 6/12 E-Cores 8/8 4/4 0 Boost P-Core 5,1 GHz 4,9 GHz 4,8 GHz 4,6 GHz 4,4 GHz Base P-Core 2,4 GHz 2,1 GHz 3,3 GHz 3,0 GHz 2,5 GHz Cacher 30 Mo 25 Mo 18 Mo

Il n’y a pas de versions K des 12500 et 12400 avec lesquelles les comparer. En tant que processeurs autonomes, ils sont plutôt bons sur le papier. Les trois modèles i5 non-K ont les mêmes six cœurs de performance et ne diffèrent que très peu par la vitesse d’horloge. Le 12500 se situe à 4,6 / 3,0 GHz et le 12400 à 4,4 / 2,5 GHz.

Le 12400 fait le tour. Un échantillon technique de la version F du processeur a été évalué par un critique français et a fait concurrence à l’AMD Ryzen 5600X. Il a également été répertorié par deux détaillants, dont l’un a donné le prix de la vanille et de la version F; 224 $ et 194 $, respectivement.

Bien que l’autre détaillant n’ait pas indiqué de prix, il a affirmé avoir à la fois le 12400 et le 12700 en stock. S’il est honnête et que les détaillants reçoivent des livraisons d’Intel, alors Intel pourrait se préparer à une sortie imminente. Les fuites (et la logique) disent qu’elles pourraient se lancer à la mi-janvier, suite à une annonce au CES 2022 lors de la présentation d’Intel le 4 janvier.

Titre : Pascal Brändle