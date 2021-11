Steam atteint son plus haut nombre de joueurs simultanés ; Le best-seller Cyberpunk 2077 obtient la note « Très positive »

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Steam a battu son record d’utilisateurs simultanés dimanche lorsque plus de 27 millions de comptes individuels ont été connectés à la plate-forme en même temps. Plusieurs facteurs ont contribué à ce succès, notamment la vente d’automne Steam et le week-end de Thanksgiving.

SteamDB rapporte que Steam a battu son record d’utilisateurs simultanés hier à 7h00 PT / 10h00 HE lorsque 27 384 959 personnes étaient connectées simultanément. Et tandis que 7,8 millions d’entre eux étaient dans le jeu, c’était toujours inférieur au record de 8,1 millions de joueurs simultanés dans le jeu de mars 2020.

Les jeux avec le plus de joueurs simultanés au moment du record étaient CS:GO avec 915 791 joueurs, Dota 2 avec 677 744 joueurs et PUBG avec 344 841 joueurs. New World, Apex Legends, Team Fortress 2 et Halo Infinite ont également contribué à augmenter le nombre d’utilisateurs simultanés. Cyberpunk 2077, quant à lui, est désormais le plus vendu au monde et a obtenu une note de critiques « très positive », qui intervient peu de temps après que le président de CD Projekt Red, Adam Kiciński, a déclaré qu’il deviendrait un « très bon jeu ».

Le week-end de Thanksgiving voit toujours un nombre important d’utilisateurs sur Steam. La plate-forme est également au milieu de ses soldes d’automne – découvrez quelques-unes des meilleures offres – qui attirent plus de monde que d’habitude. Ceux qui ont réussi à se procurer du nouveau matériel PC lors des ventes du Black Friday auraient pu également chercher à tester leur nouvel équipement sur quelques titres.

Steam a battu son record d’utilisateurs simultanés à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie au début de l’année dernière; à titre de comparaison, il y avait un peu plus de 17 millions d’utilisateurs simultanés sur Steam en novembre 2019, soit 10 millions de moins qu’hier. Le précédent record simultané avait été établi en février 2021, lorsque 26,4 millions de personnes étaient connectées au service.