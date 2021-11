Halo Infinite, comment passer au niveau supérieur dans le Battle Pass Heroes of Reach ?

Halo Infinite propose tout le contenu de sa facette multijoueur. Ce côté distinct de la campagne agit comme un ticket gratuit pour l’ensemble de la communauté Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Son arrivée suscite des changements sensibles dans la manière de progresser. On laisse de côté les niveaux traditionnels pour sauter aux passes de combat habituelles. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir.

Comment passer au niveau supérieur dans le Halo Infinite Battle Pass

Actuellement, le seul moyen de progresser dans le Battle Pass est de relever quelques défis spécifiques. Si vous appuyez sur (Y) dans le menu multijoueur, vous verrez une liste de défis qui varient entre quotidiens et hebdomadaires. Jusqu’à présent, les journaux ne sont que cela, des rotations toutes les 24 heures où l’objectif est simplement de terminer les jeux.

Hebdomadaire est où la miette est. Vous progresserez à travers des défis de plus en plus difficiles. Le premier vous donnera des missions simples, comme terminer un certain nombre de jeux dans des modes spécifiques, ou tuer des ennemis avec des armes spécifiques. Plus vous en complétez, plus vous débloquerez de défis et plus les exigences seront élevées. Il arrive un moment où les plus difficiles, par exemple, vous demandent de tuer 20 ennemis avec le mortier d’un Wraith, ou de tuer un ennemi d’une balle dans la tête après l’avoir touché avec une grenade.

Le nombre d’expérience varie en fonction de la valeur du défi. Les plus faciles vous donneront 100 XP, tandis que les plus difficiles vous en donneront 300. Les défis hebdomadaires ont un nombre spécifique qui se réinitialise tous les lundis. Une fois que vous aurez terminé une série, vous recevrez un produit cosmétique exclusif. Le premier, par exemple, est le visualiseur de tampons.

Bien sûr, la passe de combat progresse, que vous l’ayez acquise ou non. Quels changements sont les produits skins que vous recevez à chaque niveau. Il y a une multitude d’articles premium, mais le reste est également gratuit.

Source : Halo Infinite