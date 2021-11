Apple commencera à autoriser les réparations d’iPhone DIY en 2022

Parlez d’un 180 : si vous êtes déjà un technicien de réparation, vous avez probablement trouvé frustrant de ne pas pouvoir réparer votre iPhone ou celui d’un membre de votre famille parce que vous n’avez pas accès aux pièces. C’est sur le point de changer. À partir de l’année prochaine, Apple proposera des pièces, des outils et des manuels de réparation certifiés accessibles à tous.

Le mouvement du droit à la réparation (R2R) peut célébrer une énorme victoire aujourd’hui, car Apple a annoncé qu’il vendrait des pièces, des outils et des manuels pour Mac et iPhone à des particuliers. Le programme « Réparation en libre-service » permettra aux clients possédant les compétences techniques d’effectuer des réparations sans avoir à envoyer leur appareil à Apple ou à l’apporter à un atelier de réparation tiers.

Le programme sera lancé début 2022 aux États-Unis, mais il s’étendra à d’autres régions tout au long de l’année. Les clients ne pourront réparer ou remplacer que les écrans, les batteries et les caméras dans un premier temps. Selon Apple, ce sont les modules les plus fréquemment entretenus, mais il prévoit d’étendre sa gamme de pièces à l’avenir.

À son lancement, le programme ne proposera que du matériel de réparation pour iPhone 12 et 13 et s’étendra aux Mac M1 un peu plus tard. La boutique en ligne de réparation en libre-service stockera plus de 200 pièces et outils, mais Apple n’avait aucune information sur les prix disponible.

« Créer un meilleur accès aux pièces d’origine Apple offre à nos clients encore plus de choix si une réparation est nécessaire », a déclaré Jeff Williams, COO d’Apple. « Au cours des trois dernières années, Apple a presque doublé le nombre de points de service avec accès aux pièces, outils et formations d’origine Apple, et nous proposons désormais une option à ceux qui souhaitent effectuer leurs propres réparations. »

TechCrunch note que choisir de réparer votre propre appareil n’annulera pas sa garantie, mais l’endommager lors d’une réparation pourrait le faire. Les téléphones modernes sont des appareils assez compliqués et les composants internes peuvent être délicats. Apple ne recommande pas les réparations à domicile aux utilisateurs novices. Au lieu de cela, le programme cible les clients déjà formés à la réparation électronique. Même alors, Apple a une procédure minutieuse pour les réparations à domicile.

Tout d’abord, les clients doivent consulter le manuel de réparation. Après cela, ils peuvent commander la ou les pièces nécessaires dans la boutique en ligne de réparation en libre-service Apple. Après avoir réparé leur appareil, ils peuvent retourner le module cassé à Apple pour recyclage et un crédit sur leur achat.

Apple a fait du lobbying et s’est battu contre le mouvement R2R dans le passé. Cependant, il semble s’être adouci sur la question plus récemment.

En 2019, Apple a lancé une initiative de réparation indépendante qui permet aux ateliers de réparation tiers d’accéder aux pièces et outils Apple d’origine. Il a étendu ce programme l’année dernière, offrant aux clients encore plus d’options pour réparer leurs appareils. Plus récemment, il a promis de corriger un kill switch logiciel qui désactivait Face ID si les utilisateurs faisaient réparer leur écran en dehors des fournisseurs de services officiels Apple.

La réparation en libre-service est sans doute l’étape la plus importante vers le droit à la réparation qu’Apple ait jamais prise. Les récentes pressions exercées par les poursuites et les enquêtes antitrust ont probablement joué un rôle dans le renversement de la position R2R d’Apple.

Crédit image: Joel Rohland