SpaceHey est un clone de MySpace qui compte déjà près d’un demi-million d’utilisateurs

En un mot : MySpace n’a pas été le premier site de réseautage social à faire son entrée sur Internet. Pour beaucoup, cependant, c’était leur premier – et pendant un certain temps, c’était le plus grand service de ce type au monde. En fin de compte, MySpace est devenu hors de propos alors que des services comme Facebook, Twitter et Instagram ont pris les rênes et ont fonctionné avec. Aujourd’hui, plus de 18 ans plus tard, des centaines de milliers de personnes se sont inscrites sur un nouveau réseau social qui est essentiellement un clone de l’OG.

SpaceHey a été lancé en novembre 2020 en tant que projet de nostalgie. Le réseau social rétro, qui ne revendique aucune affiliation directe à MySpace, affirme qu’il se concentre sur la confidentialité et la personnalisation. Il n’y a pas d’algorithmes et pas de publicités personnalisées. Les flux sur le site sont présentés par ordre chronologique avec « aucun contenu suggéré n’impliquant votre attention ». Son créateur, un développeur allemand de 19 ans qui s’appelle simplement An, fera sans aucun doute des comparaisons avec le co-fondateur de MySpace « Tom ».

La nostalgie suffit-elle à elle seule pour faire démarrer un projet comme celui-ci ? Peut-être. Selon la FAQ de SpaceHey, ils ont réussi à attirer plus de 370 000 membres – dont la majorité sont venus au cours des 30 derniers jours alors que les nouvelles du site font le tour des réseaux sociaux rivaux.

Le vrai test pour le site sera cependant sur le long terme. SpaceHey sera-t-il capable de garder l’attention des utilisateurs dans un monde rempli de réseaux sociaux sans doute plus convaincants ? En d’autres termes, une fois la nostalgie passée, les utilisateurs seront-ils toujours engagés ? Si c’est le cas, peut-il éviter les mêmes pièges auxquels MySpace a été confronté à son apogée ? De plus, y aura-t-il des obstacles juridiques à la copie flagrante du design et des fonctionnalités d’origine de MySpace ?