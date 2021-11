Sur ce site, vous pouvez voir quelles sont les séries et les films les plus regardés sur Netflix dans tous les pays

Le portail a été inauguré par Netflix, héberge les données officielles collectées par la plateforme et permet de comprendre quels sont les contenus les plus populaires dans le monde.

Depuis un certain temps, les utilisateurs de Netflix se voient proposer le contenu le plus populaire de la plateforme dans leur pays, selon les données collectées directement sur la plateforme. La fonction est utile pour trouver du contenu intéressant les soirs où l’on n’a pas une idée précise de ce qu’il faut regarder, mais jusqu’à présent il n’était pas possible de sortir virtuellement des frontières nationales pour savoir ce que les téléspectateurs étrangers collaient à l’écran . Les choses ont changé en ces heures avec le lancement officiel d’un nouveau portail géré directement par Netflix, dans lequel le géant du streaming fournira des données actualisées et complètes sur les téléspectateurs mondiaux de ses émissions divisés par pays, et au-delà.

Le top 10 mondial

Le site est déjà actif et est joignable à cette adresse. Dans la section principale, il fournit un aperçu du contenu le plus consulté dans le monde, en calculant le nombre total d’heures visionnées. Les classements proposés sont répartis entre séries télévisées et films, et subdivisés en contenus en anglais ou en provenance d’autres pays. Les plus curieux pourront également comparer les classements semaine par semaine, pour comprendre si une émission en particulier gagne ou perd des positions par rapport aux autres.

Les classements pays par pays

L’autre type de classement sur le site vous permet de choisir un pays et de consulter la liste des contenus les plus populaires sur ce territoire particulier. Ces listes sont en somme similaires à celles que Netflix a proposées jusqu’à présent au sein de son application dans les pays d’utilisateurs, mais elles permettent de tout faire entre les goûts des autres types de téléspectateurs pour se laisser guider dans le choix du prochain film ou séries à voir. . Les deux types de classements sont clôturés par une série de contenus recommandés, que Netflix compile automatiquement en choisissant les films et séries télévisées qui ont terminé dans les classements dans le plus grand nombre de pays.