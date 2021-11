Détartrer la bouilloire : vinaigre, citron, levure chimique

Personnellement, il m’est extrêmement difficile de détartrer ma bouilloire. Je sais certainement comment le faire. Je n’arrive pas à me relever.

Chaque jour je vois…

que le fond de ma bouilloire est recouvert d’une couche blanc jaunâtre,

que des bords blancs se sont formés à l’extérieur de la bouilloire,

que des traînées de calcaire flottent sur le thé.

C’est arrivé si lentement que je ne l’ai même pas remarqué – jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Maintenant, je me dis qu’un jour de plus ne fera pas de mal non plus. Je pense ça à tour de rôle tous les jours !

Voici à quoi ressemble la bouilloire de l’intérieur chez mon collègue Jürgen Vielmeier (Image: Jürgen Vielmeier)

Le détartrage de la bouilloire n’est vraiment pas difficile. Il y a un détartrant professionnel en pharmacie et en supermarché. Vous avez déjà beaucoup de remèdes maison dans votre maison, comme son nom l’indique.

Vous n’avez qu’à vous relever. D’ailleurs, quand j’écris ce post, je le fais à nouveau. Sans blague! Jetez un oeil aux images ci-dessous.

Voici comment dissoudre le calcaire dans la bouilloire

En matière de détartrage, il existe à la fois des moyens et des méthodes qui fonctionnent plus rapidement que d’autres.

Le moyen le plus rapide est d’utiliser un détartrant de la pharmacie ou du supermarché, car la chimie qu’il contient a été optimisée pour cette tâche. Cependant, certaines parties ne sont pas biodégradables et polluent donc l’environnement.

Les remèdes maison sont moins chers et, comme leur nom l’indique, vous en avez souvent chez vous. Ils ne sont pas moins efficaces que la chimie des pharmacies non plus, ils prennent juste plus de temps. Et ils ne polluent pas autant l’environnement.

Si vous souhaitez utiliser un remède maison, vous avez le choix entre plusieurs :

Vinaigre et essence de vinaigre

Le bicarbonate de soude et la levure chimique

acide citrique

Aspirine ou nettoyant pour prothèses dentaires

Tous les produits contiennent des acides qui dissolvent le carbonate de calcium, le nom chimique des résidus de chaux.

Si vous voulez accélérer le processus, vous pouvez augmenter la concentration de l’acide, le chauffer et faire les deux en même temps. Mais attention : ça ne marche pas toujours. Veuillez lire la suite de ce que vous devez considérer avec quel remède à la maison.

Donc : si votre bouilloire n’est pas très calcifiée, vous utilisez un acide plus fort et vous le faites bouillir dilué avec de l’eau dans la bouilloire, alors votre bouilloire peut être à nouveau sans calcaire très rapidement.

Vous pouvez également laisser l’acide agir lentement pendant la nuit. Il n’y a pas d’autre solution avec les dépôts calcaires importants.

Ce que vous devez considérer lors du détartrage

Si vous dissolvez la chaux à l’aide d’acide, il se forme de l’acide carbonique, qui dissout immédiatement le dioxyde de carbone. Il y aura certainement du bouillonnement. Mais il peut aussi beaucoup mousser. Attendez-vous et soyez prudent.

Si vous mettez maintenant le solvant dans la bouilloire, vous le diluez avec de l’eau afin qu’il recouvre tous les dépôts de calcaire. Cependant, cela ne doit pas dépasser les deux tiers du repère de remplissage, sinon il pourrait mousser.

Vue à l’intérieur de la bouilloire après détartrage : la solution n’a pas été remplie assez haut (Photo : Peter Giesecke)

Si vous souhaitez accélérer ce processus, vous pouvez allumer la bouilloire (attention : pas avec l’acide citrique). Puis versez l’eau. Celui-ci doit contenir les dépôts de calcaire que vous vouliez éliminer.

Répétez ce processus s’il y a encore une accumulation de blanc dans la bouilloire. Si nécessaire, plusieurs fois.

Dans tous les cas, vous devez enfin bien rincer la bouilloire et y faire bouillir de l’eau claire une ou plusieurs fois afin que tous les résidus soient éliminés.

Détartrant de la pharmacie ou du supermarché

Un agent détartrant pour bouilloires est disponible dans le commerce sous diverses formes – sous forme de tablette, de poudre ou de liquide.

Le détartrant est tellement concentré qu’il faut le diluer avant de pouvoir l’utiliser pour lutter contre le calcaire. Le rapport du mélange varie d’un produit à l’autre. Regardez l’emballage.

Il existe des détartrants optimisés pour la tâche dans les pharmacies et les supermarchés, en grandes bouteilles et aussi en petites portions (photo. Heitmann)

Le détartrage avec un détartrant de la pharmacie ne prend généralement qu’une demi-heure – à condition que vous l’ayez déjà à la maison et que vous n’ayez pas à vous rendre à la pharmacie ou au supermarché à pied.

Attention : Vous ne pouvez pas utiliser tous les détartrants pour bouilloires en acier inoxydable. Lisez les instructions avant d’acheter. Cependant, on utilise généralement de l’acide sulfamique, qui ne provoque aucune corrosion.

Vinaigre et essence de vinaigre

Le vinaigre est très approprié pour détartrer une bouilloire. Vous pouvez utiliser du vinaigre ménager ou du vinaigre de nettoyage, ainsi que l’essence de vinaigre plus concentrée.

Versez le vinaigre dans la bouilloire afin qu’il recouvre les dépôts de calcaire sur l’élément chauffant ou sur la plaque de base. Laissez agir pendant un quart d’heure. Remplissez d’eau jusqu’à ce que tous les dépôts de calcaire soient recouverts et allumez la bouilloire.

L’essence de vinaigre (à gauche) et le vinaigre sont très efficaces pour détartrer une bouilloire. Ce dernier est meilleur dans une variante avec peu ou pas de goût comme le vinaigre de ménage, le vinaigre de table ou le vinaigre de cognac (photos : Surig, Hengstenberg)

Le vinaigre a une odeur très forte et piquante. Faites ensuite bouillir de l’eau fraîche dans la bouilloire pour éliminer l’odeur de vinaigre. Vous devrez probablement répéter cette opération plusieurs fois.

Aère bien la cuisine pendant et après le détartrage. Attendez-vous à remarquer l’odeur du vinaigre un peu plus longtemps.

Si vous optez pour la méthode lente et laissez l’essence de vinaigre tremper dans la bouilloire pendant la nuit, puis diluez-la avec de l’eau dans un rapport de 1: 4.

Vous ne devez jamais utiliser d’essence de vinaigre non diluée, généralement dans un rapport de 1: 4, uniquement dans des cas très extrêmes 1: 2. Dans tous les cas, protégez votre peau et vos mains. Il est préférable de porter des gants et éventuellement des lunettes.

Attention : l’acide acétique peut attaquer l’inox. Utilisez un autre détartrant si vous souhaitez éliminer le calcaire de votre bouilloire en acier inoxydable et ne voulez pas prendre de risques.

Le bicarbonate de soude et la levure chimique

La levure chimique est à base de bicarbonate de soude. Donc, la même chimie fonctionne là-bas. Si vous n’avez pas de bicarbonate de soude pur dans votre maison, vous avez généralement de la levure chimique dans votre placard.

Le soda et la levure chimique se sont avérés être des remèdes maison pour éliminer le calcaire (Image : Peter Giesecke)

Mettez deux cuillères de bicarbonate de soude dans la bouilloire, un maximum d’un sachet de levure chimique et un peu d’eau, mais pas trop. Quelque chose reste sous la ligne de remplissage car le mélange peut former de grosses bulles.

Si vous allumez toujours la bouilloire, cela prend en charge le processus. Répétez-le si nécessaire.

acide citrique

Ne confondez pas l’acide citrique avec le jus de citron. L’acide est beaucoup plus intense. Vous n’avez donc pas besoin de presser les citrons.

L’acide citrique est disponible sous forme de poudre ou de liquide en pharmacie et au supermarché, donc à proprement parler ce n’est pas un remède ménager, mais il est complètement biodégradable.

Diluer l’acide liquide avec de l’eau dans un rapport de 1: 3. En ce qui concerne la poudre, vous suivez les informations sur l’emballage.

L’acide citrique dissout également la chaux, mais ne doit pas être chauffé (Photos : Surig, Heitmann)

Attention : il ne faut pas chauffer l’acide citronné pour dissoudre le citron vert, car cela crée du citrate de calcium, qui est encore plus difficile à éliminer.

Aspirine ou nettoyant pour prothèses dentaires

L’aspirine ou les nettoyants pour prothèses dentaires sont peut-être ce que certains sont les plus susceptibles de considérer comme des remèdes maison. L’aspirine contient de l’acide acétylsalicylique, de l’acide citrique nettoyant pour prothèses dentaires, mais ni en concentrations élevées. Ils agissent donc lentement et ne conviennent qu’à un détartrage pendant la nuit. Pour plus de détails sur son utilisation, veuillez également lire la section précédente.

L’aspirine ou les nettoyants pour prothèses dentaires sont plus chers que tous les autres agents détartrants présentés ici. Vous ne devez donc les utiliser que si vous ne pouvez plus les utiliser pour leur usage réel – par exemple parce qu’ils ont déjà expiré.

Comme il ne s’agit pas d’acide citrique pur, vous devriez vous attendre à ce qu’il bouillonne davantage, en particulier avec les nettoyants pour prothèses dentaires. Ne remplit la bouilloire qu’au tiers.

Ici aussi, vous devez bien rincer le lendemain matin et l’utiliser pour éliminer tous les résidus du nettoyant pour prothèses dentaires.

Élimine les taches de calcaire à l’extérieur de la bouilloire

Contrairement à la dissolution du calcaire dans la bouilloire, vous ne pouvez pas laisser le détartrant agir pendant la nuit sur les taches de calcaire à l’extérieur de la bouilloire.

Travailler l’extérieur du citron vert avec une brosse à dents ne sert à rien, même si vous l’avez préalablement trempé dans de l’essence de vinaigre. Une influence par la force est ici inutile. Vous devez essayer de garder les zones humides en permanence.

Il est préférable de coller du papier absorbant trempé dans du vinaigre à l’extérieur de la bouilloire, que vous ne pouvez pas mettre dans un bol (Photo : Peter Giesecke)

Vous pouvez donc humidifier les zones encore et encore avec un chiffon ou laisser un morceau de papier toilette ou essuie-tout imbibé de détartrant coller sur place.

J’ai également lu des rapports où quelqu’un a retourné la bouilloire dans une baignoire avec une solution de vinaigre pour éliminer les taches de calcaire du bec de la bouilloire. Cependant, j’essaierais toujours d’autres méthodes en premier.

Ne pas diluer autant l’essence de vinaigre, c’est-à-dire augmenter la concentration de l’acide, a certainement un effet, mais pas aussi important qu’on pourrait s’y attendre. Le temps pendant lequel l’acide peut agir joue un rôle plus important.

Le filtre de l’évier est censé filtrer le calcaire lorsque la bouilloire est remplie (Photo : Peter Giesecke)

Attention : le vinaigre peut corroder le métal. Il faut donc être prudent avec les bouilloires en inox et utiliser un autre détartrant.

Pourquoi les bouilloires se calcifient-elles ?

Plus l’eau est dure, plus elle contient de calcaire. Si vous chauffez maintenant l’eau contenant de la chaux dans la bouilloire, la chaux se dissout et se dépose dans la bouilloire sous forme de carbonate de calcium. C’est pratiquement la réaction inverse que lorsque vous utilisez votre détartrant acide.

Vous pouvez protéger votre bouilloire de cela en filtrant l’eau avant de la remplir. Il existe des filtres à eau comme le Brita Marella, qui font ce travail de manière relativement fiable.

Avec un filtre à eau, non seulement l’eau et le thé sont exempts de calcaire, mais la bouilloire le reste également (Image : Brita)

De nombreuses bouilloires ont également un filtre anticalcaire dans l’évier, dont la tâche principale est d’éliminer une partie du calcaire lorsque l’eau est remplie. Il ne s’agit pas d’empêcher le calcaire de la bouilloire de pénétrer dans la tasse à thé.

De plus, vous devriez acheter une bouilloire dans laquelle le serpentin de chauffage n’est pas exposé, mais est recouvert d’une plaque de base. Cela signifie qu’il y a moins de résidus de calcaire.

Conclusion : tous les remèdes maison fonctionnent, mais légèrement différents

La meilleure façon d’éviter l’accumulation de calcaire dans la bouilloire est de la remplir uniquement d’eau filtrée. Mais vous ne liriez pas cet article s’il n’était pas trop tard pour cela.

Vous pouvez éliminer les résidus de calcaire de votre bouilloire avec un détartrant de la pharmacie. Cela se fait généralement rapidement et de manière fiable. Mais vous pouvez également utiliser des remèdes maison tels que du vinaigre, du bicarbonate de soude et des nettoyants pour prothèses dentaires.

La chaux se dissout lorsqu’un acide agit sur elle. La chaleur peut soutenir ce processus. Cependant, il a un effet plus important pour prolonger le temps d’exposition – par exemple pendant la nuit.

Il y a une autre chose que vous devez garder à l’esprit lorsqu’il s’agit de remèdes maison individuels : le vinaigre peut endommager l’acier inoxydable. L’acide citrique ne doit pas être chauffé. La soude (ou levure chimique) est l’agent que vous pouvez utiliser pour détartrer votre bouilloire sans restriction. Mais protégez-vous, l’acide peut mousser.