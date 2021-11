Twitch arrive par surprise sur Nintendo Switch ; comment télécharger

Nintendo Switch ajoute Twitch en tant qu’application native, désormais disponible en téléchargement gratuit dans l’eShop. Désormais, vous pouvez vous en procurer et profiter de vos émissions préférées sans laisser la console de côté.

Pour lancer le téléchargement, rendez-vous simplement dans la section Nintendo eShop avec votre compte sur la plateforme. A l’intérieur, dans le moteur de recherche (la loupe) écrivez le nom de l’application. Le premier résultat vous donnera Twitch. Vous devez disposer d’au moins 31 Mo d’espace de stockage libre pour l’installer. Comme pour le reste des plates-formes, l’Français fait partie des langues prises en charge. Il peut être utilisé en mode dock, table et ordinateur portable.

Prochaine étape de la Nintendo Switch : Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl

Alors que l’arrivée de Twitch est une agréable surprise, la console se dirige vers son prochain gros titre exclusif. Les remakes de Diamante et Perla arriveront le 19 novembre. En attendant son lancement, quelques mises à jour vous attendent qui mettront la version du premier jour au diapason. Parmi eux se trouve la mise à jour 1.1.0, désormais disponible en téléchargement.

Le patch intègre de nouvelles fonctionnalités importantes, telles que Hansa Park après être entré dans le Hall of Fame, des fonctions de communication dans le Underground Grutal et des correctifs qui aideront à améliorer l’expérience de jeu, entre autres éléments. Vous pouvez consulter la liste complète sur ce lien.

Ce ne sera pas la seule fois que nous visiterons la région de Sinnoh dans les mois à venir. Le 28 janvier 2022, Pokémon Legends : Arceus, une nouvelle approche jouable de la formule à vie, sortira. Des scénarios ouverts, un gameplay proche du RPG d’action, de l’exploration et bien plus encore vous y attendent. Vous ne savez toujours pas de quel domaine nous parlons? En cliquant ici, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur son origine et les légendes autour du mont Corona.

La source: Nintendo Amérique