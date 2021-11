Que se passe-t-il si vous mangez de la farine périmée

Tout le monde a trouvé un paquet de farine périmée dans le garde-manger et se demande s’il était encore comestible. La réponse est oui, mais seulement sous certaines conditions.

Dans les garde-manger de chaque famille, la farine est un produit pratiquement indispensable, étant donné la polyvalence et les multiples utilisations qu’elle peut offrir dans la cuisine. Pourtant, il fait partie de ces ingrédients que l’on oublie souvent longtemps dans un coin, aussi bien dans des emballages ouverts que parfaitement scellés. Tout le monde est arrivé à trouver dans leurs mains un paquet de farine « périmée » prise dans le garde-manger, ne sachant pas comment se comporter, que ce soit pour le jeter à la poubelle ou l’utiliser quand même pour préparer quelque chose. Étant donné que la réduction des déchets est essentielle pour améliorer la durabilité environnementale, il est certainement réconfortant de savoir que la farine peut être consommée en toute sécurité sous forme de farine même plusieurs mois après la date indiquée sur l’emballage. Mais avec quelques distinctions et quelques considérations à faire.

Tout d’abord, il faut souligner que la farine ne se périme pas comme un morceau de fromage, un pot de mayonnaise ou un jus de fruit. En fait, la farine fait partie des produits réglementés dans l’Union européenne sur la base de la durée minimale de stockage (TMC), comme les pâtes, le riz, le café, les épices, etc. Il existe une différence substantielle avec les aliments frais qui ont une date de péremption réelle, comme celle que l’on trouve sur un yogourt. Ces produits doivent en effet être consommés au plus tard à la date indiquée, étant donné que lorsqu’elle est dépassée, des problèmes pour notre santé peuvent survenir (par exemple en raison de la charge bactérienne élevée). Les aliments liés à la TMC, comme la farine, sont identifiés car les mots « à consommer de préférence avant » suivis de la date sont indiqués sur l’emballage, et les consommer après la période indiquée n’entraîne pas de problèmes de santé, évidemment sans exagérer le timing. La TMC fait en effet référence au parfum, à la consistance et en général aux propriétés organoleptiques du produit en question, qui peuvent être perdues une fois la date dépassée. En termes simples, consommer une pizza ou un gâteau à base de farine périmée depuis deux mois n’entraînera pas de problèmes de sécurité alimentaire ; au mieux ils seront moins bons et moins savoureux que d’habitude. Bien entendu, à condition que le colis ait été correctement stocké, dans un endroit sec et non exposé au soleil.

Comme indiqué, cependant, des distinctions doivent être faites, étant donné qu’il existe différents types de farines. Les « blancs » peuvent également être consommés jusqu’à six mois après la date indiquée sur l’emballage ; les céréales complètes, par contre, peuvent être utilisées pendant un maximum de deux/trois mois après la date susmentionnée, pour le simple fait qu’elles contiennent le germe du grain, qui se détériore beaucoup plus rapidement et réduit par conséquent la « vie » de certains farine. Au-delà d’un stockage correct, qui est également essentiel pour les emballages nouvellement achetés, pour être sûr que la farine est toujours bonne après avoir passé la date TMC, elle peut être soigneusement observée, sentie et tamisée pour toute moisissure ou présence d’insectes tels que les mites. Il n’est pas rare que vous trouviez des papillons et d’autres insectes à l’intérieur des emballages ouverts ou gratuits dans le garde-manger dans lequel ils sont stockés. Dans le cas où une anomalie de couleur ou de saveur, ou pire, un invité indésirable, devrait être identifié, il est conseillé de jeter la farine à la poubelle.