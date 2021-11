Microsoft permettra bientôt aux utilisateurs de Windows de modifier les jeux achetés sur le Microsoft Store

Pourquoi c’est important : le Microsoft Store a subi une refonte majeure avec la sortie de Windows 11, et est désormais plus ouvert que jamais pour les développeurs qui peuvent publier des applications quel que soit le cadre qu’ils ont utilisé pour les créer. Bientôt, il donnera également aux utilisateurs de Windows un contrôle total sur l’emplacement d’installation des jeux via une mise à jour de l’application Xbox.

Lorsque Microsoft a annoncé pour la première fois Windows 11, l’un des principaux points de discussion était l’amélioration du Microsoft Store. Après avoir traversé plusieurs incarnations qui n’ont pas été aussi réussies que l’entreprise l’avait souhaité, la dernière itération est livrée avec une interface repensée qui est censée fournir plus de raisons de l’utiliser. De plus, Microsoft accueille désormais à peu près tous les types d’applications dans le Microsoft Store, des applications Web progressives aux jeux et même aux applications Android.

En parlant de jeux, Microsoft a essayé de faire du Microsoft Store une véritable alternative aux plateformes comme Steam. Ses efforts ont suscité de nombreuses critiques de la part de personnes comme le cofondateur d’Epic Games, Tim Sweeney, qui a affirmé à un moment donné que la société de Redmond était prête à paralyser les magasins de jeux concurrents en utilisant les mises à jour Windows afin de rendre sa propre offre plus attrayante.

Cependant, Microsoft a eu un succès limité pour convaincre les gens d’acheter des jeux sur le Microsoft Store, principalement parce que l’expérience d’installation et de mise à jour de ces versions n’a pas été la meilleure par rapport aux autres magasins de jeux. La société s’est efforcée d’améliorer cela et introduira bientôt des changements de qualité de vie qui pourraient inciter certains joueurs à réessayer le Microsoft Store.

La société a confirmé aujourd’hui des informations selon lesquelles elle permettra bientôt aux utilisateurs de Windows d’installer des jeux du Microsoft Store ou du Xbox Game Pass pour PC dans un dossier de leur choix. Cela facilitera la sauvegarde des installations de jeux, ainsi que l’installation/le déplacement des jeux sur un autre lecteur. Mais plus important encore, cela offrira aux utilisateurs la possibilité de modifier facilement la version Microsoft Store de ces jeux.

Les modifications viendront dans le cadre d’une mise à jour de l’application Xbox qui est testée en interne chez Microsoft. La société n’a pas proposé de calendrier pour leur sortie, mais le directeur des expériences partenaire Xbox, Jason Beaumont, a déclaré à The Verge qu’« avec d’excellents jeux PC comme Back 4 Blood, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 et Halo Infinite le premier jour avec Game Pass, nous voulions offrir aux joueurs plus d’options pour personnaliser leur expérience dans l’application Xbox.